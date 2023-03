Série télévisée. Norman Reedus, star de "The Walking Dead", en tournage au Mont Saint-Michel

Des zombies au Mont Saint-Michel ? C'est ce qui semble se produire, lundi 6 et mardi 7 mars. La chaîne de télévision américaine AMC produit actuellement une série dérivée de The Walking Dead. Ce spin-off s'intéresse au personnage de Daryl Dixon, incarné par Norman Reedus. Et il se passe en Europe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eriq Ebouaney (@eriqebouaney)

La star américaine est actuellement en tournage en Normandie, comme en atteste ses photos en story sur Instagram. Une présence corroborée par d'autres images d'acteurs membres du casting, comme Laïka Blanc Francard, vue dans Le Monde de demain, téléfilm de 52 minutes, qui raconte les débuts du hip-hop en France dans les années 80.

Capture d'écran d'une story Instagram de Norman Reedus depuis le Mont Saint-Michel, lundi 6 mars.

Capture d'écran d'une story Instagram de Laïka Blanc-Francard, depuis le Mont Saint-Michel

Il semblerait, d'après le morceau de menu diffusé par l'acteur Louis Puech-Scigliuzzi, que l'équipe du film se soit rendue, au moins pour un repas, au restaurant de l'Hôtel de l'Ermitage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par eXtr3me (@louis_puech_scigliuzzi)

"On est fier de pouvoir accueillir des membres du tournage et des acteurs", assure Werner Behra, le propriétaire et directeur de l'hôtel-restaurant. "Après, on les accueille comme on accueille tous nos clients. On prend soin d'eux et on fait en sorte qu'ils passent les meilleurs moments possible", ajoute-t-il.

Certains fans ont pu voir les acteurs sur le Rocher, qui se sont prêtés à quelques photos.