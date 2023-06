Le Havre. Louamie dispute la Coupe de France de cosplay en costume de "Kaamelott"

La perruque, le plastron et l'épée sont prêts. Dans l'atelier de Louise Crausse, alias Louamie, on trouve tout le nécessaire pour se costumer en Arthur, le héros principal du film Kaamelott, réalisé et interprété par Alexandre Astier. C'est avec ce personnage que cette passionnée du Havre va disputer la finale de la Coupe de France de cosplay, dimanche 2 juillet, au Japan Tours Festival. Une discipline qui consiste à interpréter des héros de jeux vidéo, mangas, films, etc.

L'épée, les cheveux… et la barbe !

"Le roi Arthur est le genre de personnage que l'on ne peut sortir qu'à la Coupe de France puisqu'à d'autres échelles, comme l'Europe, le jury ne connaîtrait pas, estime la jeune femme âgée de 25 ans. Et son histoire est touchante. C'est ce que j'aime, dans les concours : raconter quelque chose au-delà des techniques utilisées." Dans la notation finale, le costume compte autant que la prestation scénique, d'une durée d'une minute trente seulement !

Ce show, avec son, décors et lumière, sera l'aboutissement de plus d'un an de travail. Il a fallu décrypter la tenue portée par l'acteur afin de l'adapter. "C'est la version cosplay du costume de cinéma ! J'ai utilisé du similicuir et de la mousse, gravé certaines parties avec un fer à souder, etc. Comme Arthur qui part en quête de chevaliers, je suis allée à la recherche des différentes matières partout en France." Il a fallu également fabriquer les accessoires, dont l'épée Excalibur et son rocher. Experte en couture, la cosplayeuse est aussi bricoleuse : "Je voulais qu'elle brille, j'ai donc utilisé du plexiglas transparent que j'ai poncé sur les bords. Pour la lumière, j'ai utilisé le système des sabres lasers Star Wars."

Pour reproduire la barbe de l'acteur, Louamie a assemblé deux postiches différents, dont elle a blanchi quelques poils. "J'utilise une colle spéciale, une sorte de néoprène pour visage. Avec ça, normalement, je peux bouger" sans craindre que la barbe ne s'échappe.

Louise est l'une des deux représentantes de la Normandie parmi les 29 finalistes.

Dimanche, ils seront vingt-neuf candidats, en finale, dont Louamie et Acciocastiel pour représenter la Normandie. Costume, prestation, maquillage, prix du public… Différentes récompenses seront remises. Le grand gagnant sera qualifié pour l'Europacup, la finale européenne de cosplay. La Havraise espère un podium pour cette première participation. Quoi qu'il arrive, elle débutera à la rentrée une licence professionnelle conception de costume… Pour faire de sa passion un métier !