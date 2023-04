Coupe de France de cosplay. Elle représentera la Normandie en finale : les mille visages de Louamie

Plus qu'un amusement, le cosplay (pratique consistant, selon Le Robert, à incarner un personnage de manga, de film d'animation, de jeu vidéo, etc.) est un art. Et ne parlez pas à un ou une adepte de la discipline de déguisement. C'est très réducteur : "On ne déguise pas, on se costume. Il y a vraiment une notion d'interprétation du protagoniste que l'on choisit", précise Louise Crausse, alias Louamie, cheffe de projet web en formation, âgée de 25 ans.

Une fibre artistique dès le plus jeune âge

Dès l'enfance, cette Montivillionne exprime sa fibre artistique par le dessin. "À 4 ans, je reproduisais de tête des paysages. Après, j'ai eu ma période stylisme." La petite fille habille ses poupées de tenues faites maison, inspirée par sa mère. "Elle a fabriqué elle-même les vêtements de bébé que nous portions ma sœur et moi. On avait une petite garde-robe personnalisée". Mais la couture attendra : Louise pratique la danse pendant douze ans, le théâtre, le chant choral. Et elle ne délaisse pas le dessin. "J'étais une touche-à-tout", se souvient-elle avec un sourire plein de gourmandise.

"Un nouveau costume

pour chaque convention"

À l'adolescence, elle revient à la couture dans le but de pouvoir "ressembler à [ses] personnages préférés". "Quand j'ai commencé le cosplay, je regardais le manga One Piece. J'adorais le personnage de Nami, une navigatrice rousse. Je récupérais des vieux vêtements pour les modifier." Une pratique solitaire d'abord, dans sa chambre de collégienne. La révélation intervient pour Louise quand elle se rend avec sa cousine à sa première Japan Expo, à Paris. Elle y rencontre des gens qui partagent sa passion et rejoint une petite communauté très active qui s'échange conseils et dates d'événements dédiés à proximité du Havre (Rouen, Turretot, Gruchet). "Et le but est de fabriquer un nouveau costume pour chaque rendez-vous."

Son passage par le lycée de l'Institution Saint-Joseph du Havre lui apporte, selon elle, une "mentalité de compétitrice". "Dans tous les projets que j'entreprends, il faut toujours que je sois la meilleure. Je donne tout." Elle enchaîne les conventions pendant plusieurs années, jusqu'à être présélectionnée à Caen, en octobre 2021, pour la finale de la Coupe de France de cosplay, qui aura lieu en juillet prochain lors du Japan Tours Festival 2023.

Son nouveau défi : incarner le roi Arthur

Louise Crausse décide de frapper fort : elle sera… le roi Arthur, de la saga Kaamelott, d'Alexandre Astier ! Une figure masculine ? Pas de quoi décourager l'artiste. "Je ne choisis pas mes personnages en fonction de leur genre. J'ai tout à fait les moyens de me transformer." Et elle explique : "Je suis touchée par la notion de quête chez ce héros. Il a de grandes choses à accomplir. Il y a aussi sa relation conflictuelle avec sa famille. On a pas mal de points communs." Le Graal, pour elle, sera de réussir parfaitement cette incarnation. "J'ai déjà fait des essais de costumes. J'améliore le maquillage. Grâce aux conseils d'une costumière de cinéma, j'ai trouvé une super colle pour le visage qui permet de faire en sorte que quand je parle, la barbe que je porte suive mes mouvements. Je puise dans tout ce qui est possible pour y arriver."

Pratique. Louise sur Instagramart_cosp_louamie