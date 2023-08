[Dossier]. Tout savoir sur le Palais des sports de Caen la Mer

Le Palais des sports de Caen la Mer provoque déjà un engouement auprès du public caennais. Ça promet une belle saison.

Il a suffi de quelques heures pour prouver que le Palais des sports de Caen la Mer se faisait attendre. Mercredi 16 août, jour d'ouverture de la billetterie pour la semaine d'inauguration prévue du 5 au 9 septembre, le public caennais s'est jeté sur les places. En seulement deux heures, les places pour les soirées basket et tennis se sont écoulées. Un jour plus tard, c'est la soirée futsal qui affichait complet, suivie de la boxe le lendemain. Pour Hervé Huet, directeur du Palais des sports, ce n'était pas une surprise. "On sent bien qu'il y a une véritable attente des Caennais. Malgré tout, que les soirées se remplissent aussi rapidement, c'est une vraie satisfaction." À l'heure où ces lignes sont rédigées, il reste encore des places pour la retransmission du match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande, vendredi 8 septembre. Quant au "before", la rencontre entre le Caen Handball et Dijon en Coupe de France, ce mercredi 30 août, est aussi à guichets fermés, soit 3 700 spectateurs (4 200 en format basket). Bien que le nouveau temple ne soit pas totalement opérationnel à l'ouverture, - "il y aura encore des détails à régler", souffle Aristide Olivier, maire adjoint en charge des sports - le club des Vikings de Caen a hâte d'entrer dans le grand bain à l'image de Jimmy Devaux, chargé de développer la partie marketing du club. "C'est hyper excitant. On veut réussir cette première et en mettre plein les yeux au public, dit-il, stressé malgré tout par le défi que cela représente. On essuie aussi les plâtres, donc il y a un peu d'appréhension." Plus de 70 bénévoles sont à pied d'œuvre pour réussir cette entrée en matière.

Un engouement XXL

Pour Hervé Huet, il faut soigner le premier souvenir du spectateur. "On espère qu'il y aura un effet 'Waouh' ! Les habitants ont vu ce formidable outil sortir de terre depuis des mois. On espère qu'ils seront agréablement surpris." Et ce sur le long terme. Selon Loïc Adriaenssens, président du Caen Basket Calvados, le pari "est que le Palais des sports soit plein en 2024, quand le public l'aurait déjà vu plusieurs fois". 1 400 personnes ont déjà acheté leur abonnement pour la saison 2023/2024. Au Caen Handball, qui n'avait jusque-là jamais lancé de campagne d'abonnements, 200 personnes se sont déjà abonnées. L'engouement se fait aussi ressentir auprès des partenaires (500 partenaires contre 300 la saison dernière pour le CBC) et au-delà des frontières de la Normandie. Le mois de novembre sera rythmé avec l'organisation des championnats de France de judo et l'accueil de l'équipe de France féminine de handball pour le tournoi de France. En juin 2024, une délégation chinoise en basket et volley féminin devrait venir se préparer aux Jeux olympiques de Paris. "Je veux qu'il y ait plein de monde dedans et que ça vibre", conclut Aristide Olivier.