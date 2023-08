[Photos] Caen-la-Mer. DJ, kiss cam, jeux de lumière... première réussie au Palais des Sports !

Une grande première attendue. Le Palais des sports de Caen la mer a fait salle comble pour cette première rencontre disputée en son sein. Ce sont en tout 3 700 spectateurs qui se sont massés dans l'enceinte pour assister au match de Coupe de France entre le Caen Handball et Dijon ce mercredi 30 août. Un match perdu 26-35 par les Vikings, évoluant une division en dessous de leur adversaire du soir.

Un DJ a été invité pour l'occasion. Ambiance garantie pour cette première du Palais des Sports ! pic.twitter.com/YdnwmJaDVA — Tendance Ouest (@tendanceouest) August 30, 2023

Mais pour beaucoup, l'essentiel était ailleurs. Tous voulaient découvrir ce nouveau Palais, dont on a tant parlé ces derniers mois. Des jeux de lumières, une qualité sonore époustouflante, un écran géant visible des quatre coins de l'enceinte...Ce Palais des sports a bien des atouts à faire valoir, et les soirs de matchs auront une ambiance encore plus particulière pour les handballeurs ou basketteurs caennais. Retour en photos sur cette soirée d'avant-première.

Lumière tamisée pour l'entrée des joueurs sous une belle ovation.