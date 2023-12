Solidarité. Objectif financier presque atteint pour la petite Ava, née à Alençon sans oreilles

Solidarité. L'année 2023 a été une année charnière pour la petite Ava et sa famille. L'association "Une chance in'OUIE pour Ava", lancée par ses parents, a récolté plus de 150 000€ ces douze derniers mois. La cagnotte a dépassé les 200 000€ et se rapproche de l'objectif fixé.