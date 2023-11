Près de Rouen. Marie-Laure Lepage, spécialiste des carreaux de ciment

Marie-Laure Lepage, 43 ans, est spécialiste des carreaux de ciments. Depuis un an, elle s'est mise à son compte et a installé son atelier à Roncherolles-sur-le-Vivier, près de Rouen. "Je fabrique des carreaux de ciment traditionnels, à la manière ancestrale", explique-t-elle. Ce métier, elle ne l'a pas toujours exercé. "J'étais diététicienne pour un laboratoire pharmaceutique." Un domaine donc qui n'a rien à avoir avec l'artisanat. Après une remise en question, "j'ai voulu trouver un sens à ce que je faisais". C'est donc à 41 ans qu'elle a sauté le pas. La quadragénaire, qui aimait la décoration et le travail manuel, s'est renseignée sur les carreaux de ciments, un revêtement à base de ciment blanc, de poudre de marbre et de pigments. Mais dans ce domaine, aucune formation n'existe. Elle a donc contacté Nino Delamarche, spécialisé dans ce domaine, déjà en activité dans le département de l'Indre. "C'est une transmission de savoir-faire. On devient artisan d'art au bout de cinq ans", indique Marie-Laure. En effet, en France, seuls trois autres hommes exercent ce métier "il y en a un à Montpellier, un en région parisienne et un dans le Berry", poursuit-elle. La Rouennaise est donc la seule femme à réaliser des carreaux de ciments en France. "C'est un métier méconnu et physique." Pour la professionnelle qui soulève des sacs de 25kg et 45kg pour le moule, être l'unique artisane de France dans ce domaine "est une grande fierté".