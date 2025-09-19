En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Musique. Gims, Clara Luciani, Charlotte Cardin... 28 stars sur "The Last Race" l'album imaginé pour le GP Explorer du Normand Squeezie

Société. Ce vendredi 19 septembre 2025 le YouTubeur normand Squeezie dévoile le deuxième single de The Last Race, l'album officiel du GP Explorer produit par SCH. Avec Clara Luciani, Yamê, Sofiane Pamart, Gims, Dinos et plus de 25 artistes, ce projet unique s'annonce comme un carton avant même sa sortie.

Publié le 19/09/2025 à 07h00 - Par Mathilde Rabaud
Album officiel du GP Explorer : Squeezie, Normand du Havre, s'entoure de SCH et de 28 stars de la musique. - Bande annonce de l'album

Et oui, ce n'est plus une surprise : Squeezie, le YouTubeur français le plus connu, est bien normand. Il revendique même ses origines du Havre dans une vidéo. Et aujourd'hui, vendredi jour des sorties musicales, il frappe fort avec le deuxième single de son album événement The Last Race, produit par SCH pour la dernière édition de sa course automobile amateur événement, le GP explorer.

"The Last Race" : un album officiel du GP Explorer produit par SCH

Prévu pour le 3 octobre 2025, jour d'ouverture du GP Explorer 3 au Mans, l'album The Last Race marque une première mondiale : une bande-son officielle pour un événement d'influenceurs. A la réalisation, on retrouve SCH, qui a coordonné un casting impressionnant de 28 artistes francophones.

La liste des artistes donne le tournis : Adèle Castillon, Clara Luciani, Gims, Dinos, Oboy, Yamê, Sofiane Pamart, Charlotte Cardin, Zamdane, La Mano 1.9, ElGrandeToto, Kekra, 1PLIKÉ140, Jey Brownie, So La Lune, Anyme, Théodora, Monsieur Nov… et bien sûr SCH lui-même.

A lire aussi. Musique. Damso réunit 18 stars de la pop et du rap pour un hymne lumineux au profit du Sidaction !

Clara Luciani, Yamê et Sofiane Pamart dévoilent le single "Le Mur"

Après un premier extrait déjà viral, Un monde à l'autre avec Gims, SCH et La Mano 1.9 (plus de 2 millions de streams en une semaine), c'est un deuxième single qui débarque ce vendredi 19 septembre : Le Mur.

Ce titre réunit Clara Luciani, Yamê et Sofiane Pamart dans une rencontre entre pop, rap et piano virtuose. Tout indique que ce morceau a le potentiel de devenir l'un des hymnes de la rentrée.

Un premier single déjà phénomène

Sorti il y a quelques jours, Un monde à l'autre a immédiatement enflammé les plateformes. Entre les partages massifs sur Instagram, les réactions en direct sur Twitch et les dizaines de milliers de vidéos sur YouTube, le morceau a trouvé son public.

Les fans saluent la production soignée et le mélange des genres, preuve que l'univers du GP Explorer peut dépasser largement la sphère automobile et toucher la scène musicale grand public.

Un projet qui pourrait battre des records

Avec ses 200 000 spectateurs attendus sur le circuit du Mans et plus d'1,3 million de spectateurs en direct lors du GP Explorer 2, l'événement a déjà prouvé sa capacité à générer des chiffres colossaux. Couplée à un album de cette ampleur, la synergie sport-musique-influence pourrait bien exploser tous les compteurs.

Les éditions collectors (CD, vinyle, versions limitées aux couleurs des pilotes) sont déjà très attendues, et un concert d'ouverture réunissant une partie du casting serait en préparation.

