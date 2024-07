Musique. Le groupe caennais 3pour100 sort un nouveau single avant l'album 

Ils sont de retour. Le groupe caennais 3pour100, qui a notamment fait la première partie de la tournée Civilisation d'Orelsan, sort un nouveau titre vendredi 19 juillet, baptisé "Souvenirs". Un nouveau single mené par le trio, Mao, JD et Floyd, qui parle, comme son nom l'indique, de souvenirs d'enfance jusqu'à aujourd'hui. "Avant d'être un groupe de musique, nous sommes des amis d'enfance. Je connais les gars depuis que j'ai six ans", explique Mao, qui, dans son parcours atypique, est passé par la Maîtrise de Caen avant de commencer sa carrière dans le rap.

"Souvenirs", le nouveau titre

Début 2022, le groupe de rap caennais 3pour100 préparait déjà son nouvel album. Le projet a pris un peu plus de temps que prévu, en raison d'une première version "qui ne nous représentait pas assez", poursuit Mao, l'un des trois membres du groupe. Cette fois, tout est prêt pour une sortie en fin d'année 2024. Si le groupe tient à garder le secret sur le nom de l'album, chacun des douze titres parlera "de nos histoires de vie personnelles pour que les gens sachent qui on est". Par exemple, sur l'un des morceaux, "je dis que j'ai perdu des potes à cause de l'orgueil", poursuit JD, qui a grandi avec ses deux complices dans le quartier de la Pierre Heuzé à Caen.

"La tournée avec Orelsan a changé nos vies !"

Repéré par Ablaye, proche collaborateur d'Orelsan, le groupe 3Pour100 a décroché un contrat chez Sony après la tournée d'Orelsan. Cette trentaine de dates ont été un tremplin pour la suite de leur projet. "La tournée avec Orelsan a changé nos vies !" reconnaît JD. Mao abonde en ce sens. "C'était un rêve éveillé et une découverte à chaque date. On n'aurait jamais fait tout ça sans Orel, dit-il en gardant un souvenir très marqué d'un voyage. On est allés à la Réunion et à Madagascar. C'était notre première scène en Afrique. Mais au-delà de la musique, je retiens l'aventure humaine. Orelsan est très engagé auprès des artistes malgaches."

Depuis, le groupe local se donne le droit de rêver et de remplir à son tour des Zéniths. En attendant l'album, le trio envisage d'organiser des showcases dans des lieux insolites dès la rentrée de septembre. Ce sera aussi l'occasion de découvrir leur nouveau titre qui sort ce vendredi 19 juillet à minuit.