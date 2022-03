"New Day", le nouveau single de 50 Cent avec Alicia Keys et Dr. Dre

Alors que 50 Cent prévoit un nouveau disque pour le mois de novembre, le rappeur américain a invité Alicia Keys et Dr Dre, deux de ses amis sur le premier extrait, intitulé "New Day".



Cet album est attendu par des millions de fans à travers le globe, celui-ci contiendra des productions de The Cataracs et Swizz Beatz, entre autres, et 50 Cent a même déclaré qu'il souhaitait une collaboration avec la chanteuse britannique Tulisa, dont le premier single "Young" a bien fonctionné en Angleterre.

Ecoutez un extrait de "New Day" de 50 Cent, Dr. Dre, et Alicia Keys.