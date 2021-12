ASAP Rocky, nouvel album en janvier "Long Live ASAP"

Christopher Owens: 'Lysandre'

14/15 janvier

Royaume-Uni/États-Unis

Christopher Owens, ancien chanteur de groupe Girls, présente son premier album solo, "Lysandre", chez Fat Possum/ Turnstile.

christopherowensonline.com



A$AP Rocky: 'Long Live A$AP'

15 janvier

International

Au mois de janvier, le rappeur A$AP Rocky proposera enfin le très attendu, "Long Live A$AP", dont la sortie avait été décalée. L'album fera suite à "Live Love A$AP", à travers lequel on avait découvert l'artiste.

asapmob.com



Big Day Out

18-28 janvier

Australie, divers lieux

Ce festival itinérant à travers l'Australie (Sydney le 18 janvier, Gold Coast le 20, Adelaide le 25, Melbourne le 26 et Perth le 28) est un des rendez-vous musicaux incontournables du pays. Chaque date dispose d'une programmation quasi identique. Les têtes d'affiche de 2013 sont les Red Hot Chili Peppers, les Killers et les Yeah Yeah Yeahs. Les concerts sont souvent complets des mois à l'avance, un billet coûte dans les 165 dollars australiens (132€ environ).

www.bigdayout.com

Toro Y Moi: "Anything In Return"

21/22 janvier

Royaume-Uni/États-Unis

Les rois du chillwave débutent 2013 en beauté en sortant cet album très attendu chez Carpark.

www.toroymoi.com

Ra Ra Riot: "Beta Love"

21/22 janvier

Royaume-Uni/États-Unis

Les rockeurs indés de Ra Ra Riot livrent "Beta Love", troisième album studio du groupe américain, en janvier.

www.rarariot.com

Biffy Clyro: "Opposites"

28 janvier/13 mars

Royaume-Uni et Europe/États-Unis

Les Ecossais de Biffy Clyro publient leur sixième album studio d'abord sur le territoire européen, avant les Etats-Unis en mars.

www.biffyclyro.com

Tegan And Sara: "Heartthrob"

29 janvier/11 février

États-Unis/Royaume-Uni

Les chouchoutes du rock indé canadien, Tegan et Sara, livrent leur septième album studio, d'abord en Amérique, puis en Europe. L'album est déjà disponible en précommande sur le site internet du groupe.

www.teganandsara.com

Justin Bieber: "Believe Acoustic"

29 janvier

International

Justin Bieber, l'idole des jeunes filles, livre une version plus posée, dépouillée et acoustique de son album à succès "Believe", sorti en 2012.

www.justinbiebermusic.com

Grammy Awards

10 février

Los Angeles Californie et diffusé à travers le monde

La 55e cérémonie des Grammy Awards, récompenses de la musique aux Etats-Unis, se déroule le 10 février 2013 au Staples Center à Los Angeles. Parmi les favoris cette année, on note The Black Keys, Kelly Clarkson, Frank Ocean et Rihanna.

www.grammy.com

Brit Awards

20 février

Londres, Royaume-Uni

Les Brit Awards - équivalent des Victoires de la Musique en France - constituent le plus grand événement musical de Grande-Bretagne. La cérémonie met en vedette une pléiade d'artistes, qui figurent parmi les plus populaires de l'année. La statuette sera dessinée cette année par l'artiste Damien Hirst et les nominations seront annoncées le 10 janvier.

www.brits.co.uk

Johnny Marr: "The Messenger"

25/26 février

Royaume-Uni/États-Unis

Johnny Marr, le guitariste légendaire des Smiths, compositeur, va sortir son tout premier album solo en février.

www.johnny-marr.com