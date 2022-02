Caen. Le groupe 3pour100 en première partie de la tournée d'Orelsan

"Quand on nous a proposé de faire la première partie, on est tombés des nues, on était choqués, mais on leur a dit qu'on allait honorer l'invitation avec plaisir," confie Mao sourire aux lèvres. Avec JD et Floyd, il forme le groupe 3pour100, choisi par Orelsan pour faire la première partie de ses concerts lors de sa tournée qui commence au Zénith de Caen le 22 février et qui se poursuivra dans toute la France avec une trentaine de dates. "Nous sommes dans un bon état d'esprit. Il y a de la pression, mais c'est de la bonne pression", avoue Floyd.

Les trois membres du groupe ont déjà fait la première partie d'Orelsan lors de la tournée de son album La fête est finie, mais seulement à Caen.

"On est en préparation d'un album quasiment fini, donc on espère qu'on fera bonne impression et que les gens vont suivre notre aventure", ajoute Mao.

• Lire aussi. Le rappeur Oreslan reprogramme une date au Zénith

• Lire aussi. Une fresque réalisée en l'honneur du rappeur Orelsan