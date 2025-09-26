En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Insolite. Quelle marque normande sera aux côtés de Squeezie pour le dernier GP Explorer sur le circuit du Mans ?

Insolite. Samedi 12 octobre 2024, le GP Explorer – The Last Race réunira des millions de spectateurs autour d'une course de Formule 4 hors norme. Parmi les surprises de l'événement lancé par Squeezie, une marque emblématique de Cherbourg viendra briller sur le circuit Bugatti du Mans… mais laquelle et pourquoi ?

Publié le 26/09/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Un savoir-faire de Cherbourg attendu au GP Explorer – The Last Race. - Parapluie de Cherbourg

Créé en 2022 par le youtubeur normand Squeezie, le GP Explorer est rapidement devenu un phénomène culturel. Chaque édition rassemble les plus grands créateurs de contenu et influenceurs autour d'une course automobile en Formule 4 sur le mythique circuit Bugatti du Mans. En 2024, plus de 1,3 million de spectateurs ont suivi la course en direct sur Twitch, tandis que 60 000 fans remplissaient les tribunes. Un record qui place l'événement parmi les plus suivis au monde.

Une troisième édition placée sous le signe de l'exception

Baptisée The Last Race, l'édition 2025 promet d'être encore plus impressionnante. L'événement veut marquer les esprits en fusionnant sport, spectacle et innovation. L'ouverture à l'international, l'attention à l'environnement et les collaborations inédites confirment la volonté de Squeezie de dépasser les frontières du streaming pour créer un rendez-vous planétaire.

Le Parapluie de Cherbourg, invité inattendu du GP Explorer

Parmi les partenaires de cette dernière édition, une maison normande attire particulièrement l'attention : Le Parapluie de Cherbourg. Réputée depuis près de 40 ans pour ses modèles élégants et résistants, l'entreprise artisanale s'offre une vitrine exceptionnelle en s'associant à l'événement. Un contraste étonnant entre l'univers de l'artisanat de luxe et celui des courses automobiles.

Une édition spéciale pensée pour les pilotes

Pour l'occasion, la maison normande a conçu une version unique de son modèle "Le Sport". Chaque parapluie est personnalisé avec le numéro du pilote, les logos officiels de l'événement et des couleurs correspondant à chaque écurie. Un objet collector qui mêle tradition française et esprit de compétition.

Un stand dédié au savoir-faire normand

Les spectateurs présents au Mans pourront également découvrir un stand entièrement consacré au Parapluie de Cherbourg. Les modèles emblématiques comme L'Antibourrasque, Le Voyageur ou encore Le Sport y seront présentés. Une manière de faire rayonner l'artisanat normand auprès d'un public jeune, passionné et international.

Quand tradition et modernité se rencontrent

Cette collaboration illustre parfaitement le lien inattendu entre innovation numérique et savoir-faire traditionnel. En s'associant au GP Explorer – The Last Race, Le Parapluie de Cherbourg prouve que l'artisanat normand sait se réinventer et séduire bien au-delà de ses frontières.

