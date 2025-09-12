YouTube. Un casting de dingue, un concept unique, un coût colossal : le Normand Squeezie dévoile sa vidéo événement !

Squeezie, l'un de plus gros youtubeurs de France, avait déjà annoncé il y a quelques mois qu'il sortirait la plus grosse vidéo jamais produite sur sa chaîne début septembre. Le youtubeur normand aux 19 millions d'abonnés sur YouTube est connu pour ses vidéos divertissantes et variées. Il réussit toujours à cumuler entre 5 et 20 millions de visionnages, voire plus.

La plus grosse vidéo de sa chaîne, vraiment ?

Annoncée comme un événement, sa prochaine vidéo "Stop the train", réunit l'un des plus gros castings du YouTube français actuel (Amine, Maghla, Amixem, Joyca, Djilsi, Baghera, Michou, Inoxtag, Mastu et Amine) pour une compétition acharnée. Plongés dans un train lancé à pleine vitesse, les participants doivent s'affronter pour atteindre la locomotive et arrêter le convoi.

Tout ce beau monde ainsi que la production et l'équipe de tournage sont partis à l'étranger pour tourner ce concept dans les meilleures conditions, tout en ayant pu privatiser un morceau de chemin de fer ainsi que des wagons.

Un budget de 700 000€

Tous ces déplacements, le tournage dans un autre pays, ainsi que la logistique énorme du projet rendent cette vidéo unique. Mais surtout, c'est tout simplement la vidéo la plus chère que Squeezie ait jamais sortie sur sa chaîne. Les chiffres dévoilés évoquent un budget de 700 000€, du jamais vu sur YouTube en France.

Quelles sont les règles de cette vidéo hors-norme ?

Dix des plus grands youtubeurs, influenceurs et créateurs de contenu s'affrontent au fil de dix épreuves, chacune se déroulant dans un wagon différent. A l'arrivée, au dernier wagon, il ne restera qu'un youtubeur ayant réussi toutes les épreuves.

Pour regarder cette vidéo, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Squeezie, vendredi 12 septembre à 19h.