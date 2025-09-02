En ce moment Messy Lola YOUNG
Musique. Découvrez le nouveau single de Clara Luciani, un hymne tendre à la fragilité du bonheur

Société. Avec son nouveau single "Cette vie", Clara Luciani célèbre les bouleversements et la douceur de la maternité. Un titre à la fois intime et lumineux, issu de son dernier album "Mon sang".

Publié le 02/09/2025 à 11h49 - Par Aline
Clara Luciani dévoile un nouveau single intime, issu de son dernier album, pour la rentrée. Découvrez "Cette vie" sur Tendance Ouest. - Instagram @jesuisclaraluciani @matt_lgs

Depuis les succès de La grenade, Le reste et Respire Encore, Clara Luciani s'est imposée comme une figure incontournable de la pop française. Après un été rythmé par les festivals et des salles combles, la chanteuse revient en douceur avec Cette vie, le morceau d'ouverture de son dernier album "Mon sang".

"Mon sang" est un projet qui occupe une place particulière dans la carrière de la chanteuse. En effet, il a été enregistré alors qu'elle attendait son premier enfant. "J'allais au studio un peu plus ronde chaque matin… C'était très émouvant", confiait-elle récemment à Pure Charts.

Un hymne tendre pour figer le temps

Cette vie est un morceau aux sonorités douces où Clara Luciani raconte son envie de retenir le bonheur, même si elle sait qu'il ne dure pas. Une chanson pleine de tendresse, comme une ode à la maternité et à ces instants qu'on aimerait garder pour toujours.

Clara Luciani s'apprête à partir en tournée dès novembre 2025. Elle passera notamment à l'Antarès au Mans le 22 novembre 2025 et par le Zénith de Rouen le 29 janvier 2026.

