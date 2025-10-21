En ce moment Je reste là Gaëtan ROUSSEL
Seine-Maritime. Disparition inquiétante d'un homme de 30 ans : la gendarmerie lance un appel à témoins

Sécurité. Un homme de 30 ans a disparu du Pays de Bray. Il n'a plus donné de signe de vie depuis le vendredi 3 octobre. La gendarmerie de Gournay-en-Bray lance un appel à témoins.

Publié le 21/10/2025 à 08h34 - Par Gilles Anthoine
Maxime Chiche n'a plus donné de nouvelles depuis le vendredi 3 octobre. La gendarmerie lance un appel à témoins. - Gendarmerie Gournay-en-Bray

Un appel à témoins a été lancé pour une disparition inquiétante en Seine-Maritime. Maxime Chiche, 30 ans, ne donne plus de vie depuis le vendredi 3 octobre. Ce jour-là, il a quitté son appartement de Gournay-en-Bray sans prévenir personne. Il n'a pas de véhicule, ni de téléphone portable.

L'homme mesure 1,85 mètre, pèse environ 75 kg. Il a les cheveux châtains, courts, bouc châtain/roux et les yeux verts. Il ne porte pas de tatouage, ni de piercing.

La gendarmerie de Gournay-en-Bray lance un appel à témoins. Toute personne ayant des informations permettant de le localiser peut contacter la brigade de Gournay au 02 35 90 00 17.

