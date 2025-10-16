En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Clara Luciani dégaine le clip de "Cette vie" avec un guest !

Loisir. Clara Luciani signe l'un des hits de cet automne avec "Cette vie" extrait de son album "Mon sang". La chanteuse vient de sortir le clip vidéo et a invité Sam Sauvage.

Publié le 16/10/2025 à 11h11 - Par Kevin
Musique. Clara Luciani dégaine le clip de "Cette vie" avec un guest !
Clara Luciani vient de sortir le clip de "Cette vie" dans lequel elle a invité le chanteur Sam Sauvage à Paris. - Youtube - Clara Luciani

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il y a à peine un an, Clara Luciani sortait son nouvel album "Mon sang" dans lequel figurent 13 morceaux. Parmi eux, Cette vie, le titre qui ouvre la tracklist de l'album. La chanson évoque les petits bonheurs de la vie malgré les difficultés qui peuvent survenir.

Mais dans le clip de Cette vie, Clara Luciani ne revient pas sur sa carrière, mais nous embarque dans les rues de Paris, de Montmartre au Quartier Latin, à la rencontre de deux personnages qui se croisent sans jamais vraiment se trouver… jusqu'à une rencontre inattendue dans une salle de cinéma.

Loin d'une rétrospective de carrière, la chanteuse signe ici un véritable hommage à la comédie romantique, aux côtés de Sam Sauvage, jeune révélation de la scène pop française, qu'elle suit assidûment sur les réseaux sociaux.

Clara Luciani passera à l'Antarès au Mans le 22 novembre 2025 et au Zénith de Rouen le 29 janvier 2026.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Clara Luciani dégaine le clip de "Cette vie" avec un guest !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple