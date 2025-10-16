Musique. Clara Luciani dégaine le clip de "Cette vie" avec un guest !

Il y a à peine un an, Clara Luciani sortait son nouvel album "Mon sang" dans lequel figurent 13 morceaux. Parmi eux, Cette vie, le titre qui ouvre la tracklist de l'album. La chanson évoque les petits bonheurs de la vie malgré les difficultés qui peuvent survenir.

Mais dans le clip de Cette vie, Clara Luciani ne revient pas sur sa carrière, mais nous embarque dans les rues de Paris, de Montmartre au Quartier Latin, à la rencontre de deux personnages qui se croisent sans jamais vraiment se trouver… jusqu'à une rencontre inattendue dans une salle de cinéma.

Loin d'une rétrospective de carrière, la chanteuse signe ici un véritable hommage à la comédie romantique, aux côtés de Sam Sauvage, jeune révélation de la scène pop française, qu'elle suit assidûment sur les réseaux sociaux.

Clara Luciani passera à l'Antarès au Mans le 22 novembre 2025 et au Zénith de Rouen le 29 janvier 2026.