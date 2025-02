People. Clara Luciani au musée Grévin : quelles stars de la chanson ont été immortalisées avant 35 ans ?

Clara Luciani fait son entrée au musée Grévin ce mercredi 5 février. Elle rejoint ainsi les plus grandes stars de la chanson, de Stromae à Céline Dion, en passant par Edith Piaf ou encore Johnny Hallyday. Cette effigie en cire confirme et symbolise l'ascension de l'artiste, qui a conquis la France avec des titres comme La Grenade et Le Reste.

La chanteuse de 32 ans fait partie des artistes français ayant fait leur entrée au musée Grévin à moins de 35 ans. Et ils ne sont pas si nombreux que ça. Voici dix exemples.

Johnny Hallyday

Un record de précocité ! En 1963, alors qu'il n'a pas encore 20 ans, il devient la première personnalité de moins de 20 ans à être honorée au musée Grévin. A cet âge-là, il avait déjà rencontré un succès énorme avec, entre autres, Retiens la nuit.

Kendji Girac

Vainqueur de "The Voice" en 2014, il a fait son entrée au musée en 2019, à 23 ans. Depuis, il a enchaîné les tubes, dont Andalouse ou récemment, Si seulement.

Maître Gims

Le rappeur et chanteur français, interprète de Sapés comme jamais, a été honoré en 2017, à l'âge de 31 ans.

Stromae

L'auteur-compositeur-interprète belge, connu, entre autres, a été immortalisé en 2014, après la sortie de l'album Racine carrée, où figure entre autres Formidable.

Diam's

La rappeuse française, icône des années 2000 avec ses chansons Jeune Demoiselle ou Confessions nocturnes, a été immortalisée en 2007, à seulement 27 ans. Depuis, elle a arrêté sa carrière d'artiste.

Louane

Repérée en 2013 dans The Voice, à seulement 17 ans, la chanteuse est entrée au musée Grévin en 2018, à 22 ans, après la sortie de son deuxième album ou figure On était beau.

M Pokora

Le chanteur français a fait son entrée en 2019, à 33 ans, année de la sortie de son album Pyramide, avec le titre Les planètes.

Jenifer

Gagnante de la première édition de la Star Academy en 2002, Jenifer a inauguré sa statue de cire au musée Grévin en décembre 2007, peu après ses 25 ans, l'année de la sortie de son album Lunatique.

Lorie

Idole des jeunes filles du début des années 2000, Lorie a été honorée au musée Grévin en 2007, à l'âge de 25 ans, l'année de son album Rester la même.

Mika

Le chanteur anglo-libanais, mais bien connu en France, où il a été juré de l'émission The Voice, a été immortalisé en cire au musée Grévin en décembre 2010, à l'âge de 27 ans.