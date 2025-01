Musique. Une nouvelle icône de la musique française va faire son entrée au musée Grévin à Paris !

A partir du 5 février 2025, Clara Luciani rejoindra les rangs prestigieux des célébrités immortalisées au célèbre musée Grévin, à Paris. La chanteuse, connue pour ses succès tels que La Grenade et Respire encore, aura désormais sa statue de cire exposée dans la section dédiée aux icônes de la musique française, aux côtés de légendes comme Stromae, Gims et Johnny Hallyday.

Un travail artistique méticuleux

La création de cette statue a nécessité six mois de travail minutieux sous la direction de Claus Velte, le sculpteur attitré du musée. Ce dernier avait laissé entendre, en juin dernier, qu'une œuvre en l'honneur de Clara Luciani était en préparation. Pour garantir une reproduction fidèle, Clara Luciani a participé à plusieurs séances de photos, vidéos et mesures 3D de son visage et de son corps. Deux rendez-vous supplémentaires ont permis de comparer le modèle et le modelage, et un dernier rendez-vous a été consacré aux détails tels que la coiffure et le maquillage, essentiels pour capturer l'essence de l'artiste.

Une reconnaissance méritée

Avec sa voix singulière, ses textes empreints de poésie et sa présence scénique magnétique, Clara Luciani s'est imposée comme l'une des figures incontournables de la scène musicale française contemporaine. Son entrée au musée Grévin marque une nouvelle étape dans sa carrière, confirmant son statut d'icône auprès du grand public. Les fans de la chanteuse pourront découvrir sa statue dès le 5 février et apprécier le soin apporté à chaque détail, du choix de sa tenue à la posture qui reflète son charisme naturel.