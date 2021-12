Omar Sy, héros du film Intouchables, au musée Grevin

"C'est très chelou... On ne se voit jamais en 3D. Je vais pouvoir faire le tour de moi-même. On dirait un vieux pote !", a commenté l'acteur, "très content" en découvrant son personnage lors d'une cérémonie à laquelle assistait sa famille et de nombreux amis.

Fred Testot, son complice artistique des débuts à la scène et à la télévision avec notamment sur Canal+ le "SAV des émissions", était au premier rang ainsi que les réalisateurs d'Intouchables Éric Toledano et Olivier Nakache, film vu par 48 millions de spectateurs dans le monde, dont plus de 19,4 en France.

"A la sortie des favélas de Paris, le Grévin a été le premier musée que j'aie visité. Je n'avais même pas rêvé d'être là un jour à mon tour. C'est encore une belle surprise que me fait la vie, des cadeaux surprenants", a confié Omar Sy, l'enfant de Trappes (Yvelines), troisième personnalité préférée des Français après Yannick Noah et Zinédine Zidane.

"Omar Sy est devenu en quelques années une figure incontournable de la scène artistique française", a souligné l'académie Grévin présidée par Bernard Pivot et qui a élu le comédien à l'unanimité.