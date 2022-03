Penélope Cruz entre au musée Grévin

Dès le 26 juillet, les visiteurs du musée Grévin pourront se faire immortaliser aux côtés de la comédienne à la renommée internationale. La statue de cire, créée en six mois à partir de photos et vidéos, a été coiffée d'un chignon et vêtue d'une robe du soir de dentelle bleue.

Penélope Cruz rejoint les 250 personnages de Grévin, notamment le dernier inauguré : Scrat, le petit rongeur de la série cinématographique L'Age de glace.

D'ici la fin de l'année, Grévin, qui fête ses 130 ans, accueillera les statues de Nolwenn Leroy et Omar Sy.