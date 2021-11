Hors Normandie. Découvrez les films à voir dans les cinémas normands dès ce mercredi 20 février 2019

Le Chant du loup

A bord d'un sous-marin nucléaire français, celui que l'on surnomme l'Oreille d'Or tient entre ses mains le destin de tout un équipage. Pourtant réputé infaillible, le jeune homme doté de ce don rare commet une erreur qui va mettre son équipe en danger de mort. Pour retrouver leur confiance, il va alors pousser ses limites pour finalement se diriger vers une situation encore plus dramatique.

D'Antonin Baudry, avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz

La Grande Aventure Lego 2

Depuis cinq ans, les habitants de Bricksburg vivent en harmonie. Leur vie paisible va être chamboulée par une nouvelle et terrible menace. Les Lego Duplo vont envahir leur ville et tout détruire sur leur passage. Pour sauver Lucy, Emmet va devoir aller dans l'espace.

De Mike Mitchell, avec les voix d'Arnaud Ducret, Tal

Paradise Beach

Ils avaient prévu le casse ensemble et pourtant seul Mehdi a plongé pour quinze années en prison. Une fois sorti, l'homme devenu un diable en cage retrouve ses anciens alliés au Paradis, à Phuket en Thaïlande alors qu'ils vivent des jours heureux en tant que commerçants. Seul problème, la part du gâteau de Mehdi a été mangée, le laissant dangereusement affamé.

De Xavier Durringer, avec Sami Bouajila, Tewfik Jallab, Mélanie Doutey

Black Snake, la légende du serpent noir

Clotaire Sangala vit à Paris depuis des années et ignore tout du passé glorieux de ses parents. Après avoir été élevé par son grand-père chinois expert en arts martiaux, Clotaire revient pour la première fois en Afrique, dans son pays natal. Là, il deviendra Black Snake, un super-héros masqué et ultra sapé, en charge de délivrer son peuple du terrible dictateur Ezéchias.

De Thomas Ngijol, Karole Rocher, avec Thomas Ngijol, Karole Rocher, Michel Gohou, Edouard Baer

Grâce à Dieu

Alors qu'il vit à Lyon, Alexandre, à présent marié et devenu père, apprend que le prêtre qui a abusé de lui lorsqu'il était aux scouts côtoie toujours des enfants. Afin d'éviter qu'un autre drame se produise, Alexandre va se lancer dans une bataille avec l'aide de deux autres victimes du prêtre, François et Emmanuel, et libérer enfin leur parole.

De François Ozon, avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud

A LIRE AUSSI.

Scandales de pédophilie: le pape reconnaît que l'Eglise "n'a pas su écouter"