Hors Normandie. Maitre Gims, "choqué" de voir sa statue de cire au Musée Grévin

Maitre Gims a découvert lundi 2 Octobre, son double de cire du musée Grévin, avec apparemment, autant de joie que de fierté.



Choisi par Stéphane Bern et tous les membres honoraires de l'Académie Grévin, Maitre Gims est le premier rappeur Masculin à faire son entrée au musée.



Maitre Gim's était présent à la cérémonie et s'est dit " choqué " de découvrir son double. "Sapés comme jamais", le rappeur s'est vêtu à l'identique de son double, et l'illusion est totale.

"Je suis choqué. Je ne sais pas par où commencer. Quand j'ai découvert la poupée, j'ai cru que c'était une caméra cachée. Ils m'ont dit que c'était la statue la plus réussie de l'histoire de Grévin, mais je pense qu'ils disent ça à tout le monde" a fait savoir sur scène l'artiste

