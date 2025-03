Musique. Damso réunit 18 stars de la pop et du rap pour un hymne lumineux au profit du Sidaction !

Grand Soleil, c'est une chanson qui fait du bien. A travers cette mélodie entraînante et des paroles pleines d'espoir, les artistes chantent l'amour, le respect et le combat contre le VIH. Damso, à la baguette, a voulu un morceau lumineux, fédérateur, capable de rassembler toutes les générations. "Il s'agit d'un appel à l'unité et à l'action. Plus qu'une chanson, c'est un message d'espoir et de solidarité qui résonne bien au-delà de la musique", explique-t-il.

Un projet fédérateur pour une belle cause

Au-delà du simple plaisir musical, Grand Soleil porte un message universel. Son casting varié, allant de la pop à la chanson française en passant par des sonorités urbaines, illustre une réalité simple : le sida touche tout le monde, sans distinction d'origine, d'âge ou de milieu. Et c'est ensemble que nous pouvons lutter.

Tous les bénéfices seront reversés au Sidaction pour financer la recherche et aider les personnes touchées par le VIH.

27 ans après Pascal Obispo, une nouvelle génération engagée

En 1998, Pascal Obispo rassemblait une pléiade d'artistes autour du titre Sa raison d'être pour Sidaction. Près de trois décennies plus tard, Grand Soleil prouve que la musique a toujours ce pouvoir de réunir et de sensibiliser.

Disponible dès aujourd'hui !

Le titre Grand Soleil est disponible sur toutes les plateformes de streaming dès aujourd'hui, vendredi 14 mars. En attendant, laissez-vous porter par cette belle vague de musique et d'humanité !