People. Week-end surprise en Normandie : Cyril Lignac souffle ses bougies dans une adresse mythique

Loin des plateaux télé et des fourneaux parisiens, Cyril Lignac a mis le cap sur la Normandie pour un week-end d'anniversaire placé sous le signe de la quiétude. Sur Instagram, le chef de M6 s'est montré rayonnant, son fils sur les genoux, partageant des instants de tendresse et de bonne humeur.

Au programme : balades sur la plage de Trouville, parties de basket en famille, et moments "cocooning" au coin du feu. Une escapade familiale et relativement calme, fidèle à l'image bienveillante du cuisinier préféré des Français. Pas étonnant qu'il ait choisir la Normandie pour cette retraite !

Un repas d'anniversaire au cœur de Trouville-sur-Mer

Pour souffler ses bougies, le chef étoilé a choisi Le Central, une brasserie incontournable située boulevard Fernand Moureaux, face au marché aux poissons. Cette adresse, considérée comme une institution locale, séduit par son charme d'antan et son ambiance animée.

Selon les habitués, la maison incarne l'esprit "bord de mer chic et convivial", avec ses fruits de mer, poissons frais et grands classiques du bistrot revisités. Une atmosphère unique, portée par une décoration Art Déco des années 30, qui a séduit plus d'une célébrité avant Cyril Lignac.

Une adresse mythique, entre tradition et authenticité

Le Central fait partie des tables les plus connues de Trouville, cité chère aux artistes et écrivains. La brasserie continue d'attirer aussi bien les locaux que les touristes venus goûter à la cuisine normande de bord de mer.

Entre huîtres, moules marinières et plats du jour généreux, l'établissement incarne ce que Cyril Lignac apprécie dans la cuisine : la simplicité, le goût et la convivialité. Un cadre idéal pour un anniversaire sans chichi, loin du faste des grands restaurants.

Un moment de partage en Normandie à l'image du chef

Ce week-end normand prouve, une fois encore, que Cyril Lignac reste fidèle à ses racines et à son envie de partager des instants sincères. A travers ses publications, le chef a offert à ses fans un aperçu de ce qu'il aime vraiment : la famille, la mer, et les bons repas.

Et si le secret de sa réussite tenait justement à cela : savoir savourer les choses simples ?