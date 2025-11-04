En ce moment Womanizer Britney SPEARS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Ouverture. A Trouville, Claude Lelouch inaugure un concept spécial, son "Ciné-Bistrot" : menu, films, ambiance, prix… On vous dit tout

Economie. Le 30 octobre 2025, Claude Lelouch a inauguré son Ciné-Bistrot à Trouville-sur-Mer, un lieu intimiste mêlant cinéma et gastronomie. A deux pas de la fameuse digue d'"Un homme et une femme", le réalisateur célèbre ses 60 ans de carrière et son amour pour la Normandie. L'ouverture au public était dimanche 2 novembre 2025.

Publié le 04/11/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Ouverture. A Trouville, Claude Lelouch inaugure un concept spécial, son "Ciné-Bistrot" : menu, films, ambiance, prix… On vous dit tout
A 88 ans, Claude Lelouch réalise encore un rêve à Trouville : bienvenue dans son Ciné-Bistrot. - P.T

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Claude Lelouch a choisi Trouville pour écrire un nouveau chapitre de son histoire. Dans un ancien bâtiment du port, à quelques mètres du décor mythique d'Un homme et une femme, il a imaginé un Ciné-Bistrot : un espace de 30 places pour les projections, complété par une terrasse de 60 couverts.

Le concept est simple mais inédit : voir un film culte tout en partageant un repas inspiré du terroir normand. Le midi ou en soirée, les visiteurs peuvent savourer accras de morue, tempura de crevettes, salades gourmandes et desserts maison, dans une ambiance à la fois conviviale et cinéphile.

Une programmation pensée comme un hommage au 7e art

Pour le lancement, le Ciné-Bistrot met à l'honneur les plus grands succès du réalisateur : Itinéraire d'un enfant gâté, L'aventure, c'est l'aventure, mais aussi d'autres chefs-d'œuvre restaurés.

Chaque jour, deux formules sont proposées : une séance "film-goûter" à 26€ l'après-midi, et un buffet "dîner-projection" à 43€ le soir. Lelouch prévoit déjà une programmation riche : plus de 1 300 films classiques, des masterclass et des rencontres avec acteurs et réalisateurs.

Jean Dujardin et Elsa Zylberstein, les parrains du projet

Lors de l'inauguration, Claude Lelouch a soufflé ses 88 bougies entouré de Jean Dujardin et Elsa Zylberstein, marraine et parrain du lieu. Les deux comédiens, complices du réalisateur depuis longtemps, ont salué un projet "aussi poétique qu'audacieux".

Trouville, un décor éternel pour Claude Lelouch

Difficile d'imaginer ce projet ailleurs qu'à Trouville-sur-Mer. C'est ici, il y a 60 ans, que Lelouch a tourné les images devenues cultes d'Un homme et une femme.

Avec son Ciné-Bistrot, le réalisateur offre à la ville un nouveau spot culturel, entre cinéma d'auteur et gastronomie locale.

Une nouvelle adresse pour les amoureux du cinéma en Normandie

Le Ciné-Bistrot ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour les Trouvillais et les curieux de passage. Chaque mois, un invité surprise (acteur, scénariste ou réalisateur) viendra présenter son film préféré et échanger avec le public.

A retrouver au Quai Albert-Ier, Trouville-sur-Mer (près du casino et de la digue)

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Ouverture. A Trouville, Claude Lelouch inaugure un concept spécial, son "Ciné-Bistrot" : menu, films, ambiance, prix… On vous dit tout
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple