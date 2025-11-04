Ouverture. A Trouville, Claude Lelouch inaugure un concept spécial, son "Ciné-Bistrot" : menu, films, ambiance, prix… On vous dit tout

Claude Lelouch a choisi Trouville pour écrire un nouveau chapitre de son histoire. Dans un ancien bâtiment du port, à quelques mètres du décor mythique d'Un homme et une femme, il a imaginé un Ciné-Bistrot : un espace de 30 places pour les projections, complété par une terrasse de 60 couverts.

Le concept est simple mais inédit : voir un film culte tout en partageant un repas inspiré du terroir normand. Le midi ou en soirée, les visiteurs peuvent savourer accras de morue, tempura de crevettes, salades gourmandes et desserts maison, dans une ambiance à la fois conviviale et cinéphile.

Une programmation pensée comme un hommage au 7e art

Pour le lancement, le Ciné-Bistrot met à l'honneur les plus grands succès du réalisateur : Itinéraire d'un enfant gâté, L'aventure, c'est l'aventure, mais aussi d'autres chefs-d'œuvre restaurés.

Chaque jour, deux formules sont proposées : une séance "film-goûter" à 26€ l'après-midi, et un buffet "dîner-projection" à 43€ le soir. Lelouch prévoit déjà une programmation riche : plus de 1 300 films classiques, des masterclass et des rencontres avec acteurs et réalisateurs.

Jean Dujardin et Elsa Zylberstein, les parrains du projet

Lors de l'inauguration, Claude Lelouch a soufflé ses 88 bougies entouré de Jean Dujardin et Elsa Zylberstein, marraine et parrain du lieu. Les deux comédiens, complices du réalisateur depuis longtemps, ont salué un projet "aussi poétique qu'audacieux".

Trouville, un décor éternel pour Claude Lelouch

Difficile d'imaginer ce projet ailleurs qu'à Trouville-sur-Mer. C'est ici, il y a 60 ans, que Lelouch a tourné les images devenues cultes d'Un homme et une femme.

Avec son Ciné-Bistrot, le réalisateur offre à la ville un nouveau spot culturel, entre cinéma d'auteur et gastronomie locale.

Une nouvelle adresse pour les amoureux du cinéma en Normandie

Le Ciné-Bistrot ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour les Trouvillais et les curieux de passage. Chaque mois, un invité surprise (acteur, scénariste ou réalisateur) viendra présenter son film préféré et échanger avec le public.

A retrouver au Quai Albert-Ier, Trouville-sur-Mer (près du casino et de la digue)