Insolite. La recette des bons pains au chocolat de Cyril Lignac

Préparez-vous et à vos fourneaux ! Le site Le Bonbon vient de révéler la recette unique du chef Cyril Lignac des traditionnels pains au chocolat.

Superstar culinaire du PAF, Cyril Lignac est déjà à la tête d'une table étoilée, de plusieurs bistrots, de quatre pâtisseries et d'un café-boutique dédié au chocolat. Avis aux pâtissiers amateurs, voici les ingrédients et la recette :

Ingrédients pour 10 pièces :

Pour le feuilleté : 1 kg de farine, 125 g de sucre semoule, 70 g de beurre doux, 20 g de sel fin, 300 g d'eau, 45 g de levure boulangère, 210 g de lait entier, 680 g de beurre de tourage, 1 œuf.

1 jaune d'œuf, 1 c.à.s d'eau, 20 bâtons de chocolat.

La recette :

Mélanger le sucre, le beurre coupé en morceaux, la farine et le sel ; ajouter un à un l'eau, la levure puis le lait. Pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et l'étaler de manière rectangulaire sur un plan de travail préalablement fariné. Incorporer ensuite le beurre de tourage en portefeuille et rabattre les deux côtés de la pâte sur le beurre. Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur, étaler à nouveau la pâte puis donner le premier tour, répéter cette opération deux fois, en plaçant à chaque fois la pâte 1 heure au réfrigérateur.

Étaler de nouveau la pâte et détailler en dix rectangles, ajouter deux bâtons de chocolat par rectangle, puis rouler. Laisser pousser les pains au chocolat sur une plaque de cuisson à température ambiante durant deux heures. Mélanger ensuite l'œuf, le jaune d'œuf et la cuillère à soupe d'eau dans un récipient. À l'aide d'un pinceau, dorer les pains au chocolat et enfourner pour 20 à 25 minutes, dans le four préchauffé à 180°C. Dégustez !

Alors prêts à tenter l'aventure ?