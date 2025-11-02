Près de Dieppe. Une odeur suspecte dans un Ehpad, les pompiers mobilisés

C'est une fin de déjeuner dominical qui change de l'ordinaire, pour les résidents de l'Ehpad de Saint-Crespin, près de Dieppe. Dimanche 2 novembre, peu après 13h, les sapeurs-pompiers ont été alertés en raison d'une odeur suspecte ressentie au niveau du réfectoire de la Résidence de la Scie, laissant craindre une possible fuite de gaz.

Une équipe de pompiers spécialisée

Si de premiers relevés ont été rassurants, les 77 résidents et 17 membres du personnel ont malgré tout été évacués dans une autre pièce de la résidence, par mesure de précaution. Une équipe de pompiers spécialisée dans les risques chimiques a en effet été mobilisée pour mener des investigations complémentaires, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Seine-Maritime.

Des remontées depuis les égouts ?

Les pompiers spécialisés ont finalement confirmé qu'aucune fuite de gaz n'était en cours, indiquait le Sdis à 14h30. L'odeur de gaz pourrait être liée à des remontées depuis les égouts.

Les résidents ont pu reprendre le cours normal de leur journée.