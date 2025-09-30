Bon plan. Où ramasser des cèpes près de chez vous ? On vous dévoile les meilleurs coins à champignons

En ce moment Try PINK
Loisir. La saison des champignons bat son plein et les amateurs de cèpes ne veulent pas rater le coche. Grâce à des cartes interactives et à des prévisions en ligne, il est désormais possible de savoir exactement où et quand remplir son panier. Forêts de Cerisy, de Grimbosq ou de La Londe… on fait le point sur les meilleurs coins à champignons, les astuces pour optimiser vos sorties et les sites qui promettent de booster vos chances de récolte.

Publié le 30/09/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Cèpes et girolles en Normandie : voici comment repérer les meilleures forêts sans se tromper. - Unsplash

Chaque automne, les forêts françaises se transforment en véritables terrains de chasse aux cèpes, girolles et morilles. Des milliers d'amateurs sillonnent les bois à la recherche du précieux champignon, symbole de convivialité et de gastronomie. Mais entre météo capricieuse et pousse parfois imprévisible, il n'est pas toujours évident de savoir où chercher.

Cepio, l'appli gratuite pour repérer les cèpes

C'est la nouveauté qui fait parler d'elle : Cepio, un site gratuit, dédié à la recherche de champignons. Son principe est simple : une carte interactive indique les prévisions de pousse des cèpes sur 7 jours. En sélectionnant une forêt ou une adresse, l'algorithme évalue les chances de récolte selon quatre niveaux : rare, limité, modéré ou abondant. Idéal pour planifier ses sorties au bon moment et éviter les déplacements inutiles.

Exemples de prévisions en Normandie

Début octobre, Cepio annonçait une abondance de cèpes dans la forêt domaniale de Cerisy, une présence modérée dans la forêt de Fongueusemare et plus limitée à Grimbosq ou La Londe. Des indications utiles, mais encore globales : l'outil se concentre surtout sur de larges zones forestières sans préciser les recoins les plus productifs.

Chasseursdechampignons.com : l'option payante plus précise

Pour ceux qui veulent aller plus loin, le site chasseursdechampignons.com propose des cartes détaillées, recensant des milliers de spots potentiels par région. Le service promet de "multiplier par dix vos chances" de trouver des cèpes, morilles, girolles et bien d'autres. Mais cette précision a un prix : 48€ l'accès annuel à la carte de sa région, ou 48€ la première fois puis 5€ par mois pour recevoir des alertes personnalisées lors des pics de pousse.

Gratuit ou payant : que choisir pour vos cueillettes ?

Entre Cepio, simple et gratuit, et chasseursdechampignons.com, plus détaillé mais payant, les cueilleurs ont désormais le choix. Le premier permet de se lancer facilement sans frais, tandis que le second s'adresse à ceux qui veulent maximiser leurs chances avec des cartes ultra-détaillées. Reste à rappeler que, même avec les meilleures applications, aucune garantie n'existe : la nature conserve toujours une part de mystère.

