Calvados. Annick Bottet, experte en champignons : "Seules 100 espèces sur 30 000 sont comestibles !"

Annick Bottet s'est spécialisée en mycologie, la science du champignon, à la Société centrale d'horticulture de Caen. Voici ses conseils pour la cueillette.

Quelle est la meilleure saison

pour cueillir les champignons ?

"Il y a des champignons tout au long de l'année, on peut en trouver dès qu'on se promène en forêt. Pour les espèces comestibles, c'est au mois d'octobre qu'il y en a le plus."

Comment reconnaître

un champignon toxique ?

"En France, sur les 30 000 espèces de champignons que nous avons, seulement 100 sont comestibles. Le conseil, c'est de ramasser uniquement ceux que l'on reconnaît, et ne surtout pas utiliser les applications sur le téléphone, qui ont déjà été la cause de 400 cas d'intoxication. On ne peut pas reconnaître un champignon toxique sans l'avoir dans les mains."

Est-ce qu'il y a beaucoup

de champignons cette année ?

"Cette année est particulière. Il y a très peu de champignons à tubes, comme les cèpes par exemple. J'ai fait une sortie récemment et nous n'en avons trouvé qu'un. La terre a subi des séquences pluvieuses importantes sans avoir eu de réchauffement. Les champignons comestibles ont besoin d'un changement, d'un stress, qu'ils n'ont pas eu cette année. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas grand-chose."

Un dernier conseil ?

"Il ne faut jamais prendre des champignons en grosses quantités. Pour préserver les récoltes et laisser le mycélium se régénérer : pas plus de cinq litres dans son panier. C'est un produit qu'on déguste, c'est comme le bon vin, il ne faut pas en abuser !"