Normandie. Vents violents, pluie… L'automne est là et la préfecture maritime appelle à la prudence

Cette fois, l'automne arrive. Dimanche 29 septembre, les températures ont commencé à chuter en Normandie et les conditions météo se dégradent.

Un bulletin météo spécial côtier de Météo France a même été émis pour la façade Manche - mer du Nord. "Il prévoit une situation dégradée sur la zone s'étendant du Cap de la Hague à la frontière belge avec des vents de force 7 à 8 à compter de dimanche 29 septembre jusqu'à lundi 30 septembre", prévient la préfecture maritime. Ce bulletin annonce la saison automnale et hivernale sur la côte et "la succession de dépressions que l'on peut attendre pour les prochaines semaines et prochains mois", précise le communiqué.

Pour les plaisanciers et les pratiquants de loisirs nautiques, il est recommandé de reporter les sorties en mer, de ne pas aller contrôler son mouillage pendant l'alerte, mais avant et après, et de rester attentifs aux consignes de la préfecture. Il s'agit d'éviter "les suraccidents qui risqueraient d'entraîner des interventions délicates de la part des moyens de secours".

Le numéro d'urgence pour les sorties en mer ou sur le littoral est le 196, ou sur le VHF le canal 16.