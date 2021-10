Rouen. En automne, il faut adapter sa conduite et son véhicule

La nuit tombe plus tôt, les feuilles tombent sur la chaussée et la pluie et le brouillard font leur apparition. Autant de risques d'accident supplémentaires à éviter avec l'arrivée de l'automne. Bien sûr, il est conseillé de baisser sa vitesse quand les conditions de circulation sont modifiées. "Mais il faut aussi penser à passer aux pneus hiver. Pour s'en souvenir : changement d'heure, changement de pneus !", rappelle Dominique Heurtebise, directeur du centre Centaure de Bourg-Achard.

Voir et être vu

Il faut aussi vérifier l'état de tous ses feux et penser à nettoyer les optiques. "S'ils sont sales, on peut perdre jusqu'à 30% de la puissance d'éclairage", ajoute Dominique Heurtebise. Pour s'adapter à la saison, contrôler l'usure de ses essuie-glaces et de ses plaquettes de frein est tout aussi important.

A LIRE AUSSI.

Auto. Pas de sécurité sans des pneus entretenus