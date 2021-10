Rouen. Seine-Maritime : moins de morts, plus de blessés sur les routes

Le premier bilan est mitigé, pour la sécurité routière en Seine-Maritime sur l'année 2018. Selon les chiffres communiqués par la préfecture le lundi 17 décembre 2018, il y a eu moins de morts sur les routes du 1er janvier au 30 novembre 2018 : 42 cette année, contre 50 en 2017 sur la même période.

Plus de blessés et d'accidents

Mais d'autres résultats sont moins probants, à commencer par celui du nombre d'accidents de la route : 675 depuis le début de l'année, soit 37 de plus qu'en 2017. Une hausse qui a eu pour conséquence d'accroître également le nombre de blessés sur les routes. De 802 en 2017, ils sont passés à 830 cette année.

La préfecture de Seine-Maritime espère que de nombreux facteurs ne viendront pas alourdir ce bilan, à commencer par les conditions météo qui "peuvent surprendre les usagers de la route. Verglas, neige ou encore brouillard sont à l'origine de nombreux accidents dus, notamment, aux mauvaises conditions de visibilité ou d'adhérence des roues sur la route."

D'autres avertissements concernent les deux-roues, surtout à l'approche des zones de blocage des gilets jaunes, et l'ensemble des conducteurs pour la nuit du lundi 31 décembre 2018. "Une sévérité particulière sera appliquée face aux excès de vitesse, conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, distracteurs de conduite tel le téléphone et le non-port des équipements de sécurité. Aucune tolérance ne sera accordée", prévient la préfecture.