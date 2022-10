Orne. Cueillette de champignons : vers davantage de restrictions ?

La chaleur n'aura pas totalement eu raison de l'automne. En tout cas pas en Normandie, où le temps est resté humide. Une météo propice, surtout en pleine période de vacances, pour aller se balader en forêt. Courir et se ressourcer, mais pas seulement. Comment passer à côté des magnifiques champignons qui peuplent la terre ? Et qui donnent tout leur goût à nos omelettes ? Cette année, la cueillette semble avoir été bonne… peut-être un peu trop, selon l'Office national des forêts, gestionnaire des forêts publiques.

Des conseils… et une réglementation

Les activités sont multiples en forêt. C'est pour cela que l'ONF a créé la Charte des promeneurs. L'objectif est de concilier l'ensemble des activités sans dégrader les milieux naturels, tout en assurant la sécurité de chacun des usagers. Parmi ces activités, la chasse. Si les vacances scolaires dans l'Orne ont commencé le samedi 22 octobre, les activités de la chasse ne sont pas arrêtées pour autant, et, durant cette période, elles battent leur plein. Le premier conseil de l'ONF est donc de se renseigner sur le calendrier avant de se rendre sur place. Le second est de respecter la signalétique lorsqu'elle indique qu'une battue est en cours et de s'éloigner. Enfin, l'organisme demande aux usagers de respecter les lieux de stationnement et de s'assurer de ne pas pénétrer dans des propriétés privées.

Ecoutez ici : Isabelle Ermessent, accueil du public ONF Impossible de lire le son.

Des cèpes, des girolles, des bolets et des pleurotes. Les variétés de champignons ne manquent pas dans les bois normands. Et des règles sont à respecter dans l'Orne, mais aussi dans le Calvados et la Manche, où la cueillette est interdite le mardi et le jeudi, et où il est interdit de ramasser plus de cinq litres, soit plus d'un panier par personne.

Dans la forêt des Ecouves, tout comme dans les autres bois ornais, de nombreuses variétés de champignons poussent.

Une amende de 135 €

Une fois la cueillette de champignons finie, il est conseillé de les emmener dans une pharmacie afin de s'assurer qu'ils ne sont pas toxiques. La réglementation de la cueillette est en vigueur depuis 2014 dans le département de l'Orne. Afin de s'assurer que les usagers respectent ces consignes, des pilotes de la police de l'environnement sont déployés. En cas d'infraction, ils ont la possibilité de sanctionner les usagers d'une amende de 135 €. "Généralement, on en reste à la sensibilisation, si le délit n'est pas trop important", assure Victor Avenas, de l'ONF.

Ecoutez ici : Victor Avenas, pilote police environnement ONF Impossible de lire le son.

Les équipes de l'organisme ont constaté une hausse de la cueillette de champignons ces dernières semaines. "La terre est retournée", rapporte Victor Avenas, présent sur l'ensemble des départements normands. Au point que dans la Seine-Maritime et l'Eure, les équipes réfléchissent à imposer de nouvelles restrictions… similaires à celles déjà en vigueur sur le territoire de l'ancienne Basse-Normandie.