Écouves. 100 000 arbres plantés dans l'Orne d'ici 2022

Bonne nouvelle pour nos forêts. Face à la perte de nombreux hectares due au réchauffement climatique, d'ici 2022, 100 000 arbres financés à hauteur de 190 000 euros par l'État, vont être plantés dans les forêts domaniales de l'Orne. Ce sont les agents de l'Office national des forêts (ONF) qui en ont la responsabilité.

Mercredi 24 novembre, ils ont donné rendez-vous, au pied de la Croix Médavy, à la classe de CP de l'école d'Ecouves. "L'objectif est de permettre aux futures générations de comprendre les enjeux environnementaux", explique Samuel Autissier, directeur de l'Agence territoriale d'Alençon de l'ONF. Équipée d'une pelle et d'un râteau, la petite Julia a bien compris l'importance de sa venue avec ses camarades. "On protège la nature", dit-elle avec joie.

"Replanter la forêt avec des espaces adaptées"

Depuis quelques années, certains arbres ne sont plus en capacité de supporter les variations climatiques. "Il faut donc trouver des essences plus robustes", éclaircit Samuel. 16 000 plants de pins maritimes, séquoias sempervirens et feuillus divers vont être plantés sur des parcelles ayant subi une attaque de scolytes, des insectes qui déciment les arbres et entraînent la perte de son écorce. Ce mercredi, Samuel espère avoir transmis un savoir important : "Les jeunes sont l'avenir !"