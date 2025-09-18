En ce moment Autrement Julien LIEB
Insolite. Deux fois la population du Havre : c'est le nombre de vues pour certaines de leurs vidéos… de bus normands

Insolite. Sur Instagram, des vidéos de simples bus en circulation font des millions de vues. Un phénomène insolite qui séduit de plus en plus, et qui s'installe désormais en Normandie, de Caen au Havre.

Publié le 18/09/2025 à 18h05 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Deux fois la population du Havre : c'est le nombre de vues pour certaines de leurs vidéos… de bus normands
Leur passion ? Les bus normands. Et Internet en redemande. - Célia Caradec

Ils s'appellent les spotters. Leur passe-temps : observer, filmer et partager les passages, croisements ou virages des bus urbains. Une pratique qui peut sembler décalée, mais qui séduit des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux.

En Normandie, plusieurs comptes cartonnent déjà, cumulant des centaines de milliers de vues sur de courtes vidéos… qui montrent tout simplement des bus passer dans la rue.

Le Havre, nouveau terrain de jeu des passionnés

Parmi les comptes les plus suivis, on retrouve @passion_bus_lehavre, tenu par un habitant du port normand. Sa bio est claire : "Passionné de bus depuis petit, Fan de @transports_lia".

Ses vidéos, filmées avec soin, captent l'attention :

"De retour au Havre pour admirer le 4 prendre le virage de la rue Cochet" : plus de 305 000 vues.

"Virage très serré après l'arrêt de Saint-Joseph" : 311 000 vues.

"Beau virage du C3 à l'Hôtel de Ville" : des milliers de likes et des commentaires enthousiastes.

Résultat : certaines publications dépassent deux fois la population du Havre en nombre de vues !

Caen, Rouen… la Normandie accro aux bus spotters

Le phénomène ne s'arrête pas au Havre. A Caen, Rouen et dans d'autres villes normandes, des passionnés se filment aussi au bord des routes. Des comptes comme "passion_transports_76" ou "n_spotteur76" mêlent trains et bus, élargissant encore la communauté.

Dans les commentaires, les abonnés s'amusent, réclament leurs lignes préférées ou partagent leurs souvenirs de trajets. Preuve que la passion pour les bus touche un public bien plus large qu'il n'y paraît.

Une mode entre humour et vraie fascination

Derrière ces vidéos qui cartonnent, il y a un mélange de second degré et de véritable passion. Les bus spotters ne sont pas là pour se moquer : ils valorisent un univers du quotidien, souvent oublié, et transforment un simple virage de bus en événement viral.

Entre humour, curiosité et fascination pour les transports, ces vidéos s'imposent désormais comme un petit phénomène culturel en Normandie…

