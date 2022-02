Ce jeune écossais seul au monde soutenu par la Toile

Aron Anderson est un jeune garçon âgé de 10 ans et il est le seul enfant résidant sur l'île Skerries, dans l'archipel écossais des Shetland.

Avec ses 4 km² et ses 70 habitants, le territoire ne compte qu'une seule école primaire, une seule classe dont il est évidemment l'unique élève.

Du coup ému par l'histoire d'Aron, un modérateur du réseau social Reddit a mobilisé les internautes et a lancé une initiative pour le soutenir.

L'objectif ?

Envoyer le plus de cartes de Noël possibles au petit garçon pour réussir à décrocher au moins un sourire du petiot.

L'action démarre ce lundi 7 décembre et l'appel a été entendu plus loin qu'en Angleterre puisqu'en moins de 24h, il s'est non seulement répandu sur tout le territoire britannique mais a carrément franchi l'Atlantique pour atteindre les Etats-Unis où des dizaines d'élèves ont déjà promis de participer à l'initiative.

Imaginez, vous avez 10 ans, vous ne faites que des cours individuels toute la journée et devez jouez seul en rentrant à la maison... le calvaire !

Selon ses parents il le vit plutôt bien et il aurait, par contre, une imagination débordante!