Buzz. Vous détestiez la cantine ? Ce cantinier normand, star des réseaux sociaux, va vous faire changer d'avis

Raknor50, le roi des fourneaux… et de TikTok ! Derrière ce pseudo guerrier se cache Yann Morisseau, cantinier à Carentan et véritable star des réseaux sociaux. Avec 114 000 abonnés sur Instagram et 181 000 sur TikTok, ce Manchois nous touche avec ses blagues sur la cantine, ce lieu mythique où tout le monde a souffert d'un gratin douteux ou d'un steak semelle.

Son petit slogan ? "Attention, ça risque d'être bon !" Et il ne ment pas : ses recettes donnent envie. Mieux encore, elles sont accessibles ! Bon, certes, on n'a pas l'habitude de cuisiner pour 150 affamés, mais pour une grande tablée en vacances ou une grosse fête, ses astuces sont en or. Et même si on est en solo devant Netflix, on peut toujours diviser les quantités !

Au-delà des recettes, Yann Morisseau a une vraie personnalité. Bonhomme, chaleureux et toujours avec une pointe d'humour dans la voix, il incarne ce genre de cantinier qu'on aurait tous aimé avoir. Ses vidéos sont un mélange de nostalgie et de gourmandise, et son succès en dit long : les abonnés adorent retrouver ces souvenirs de self améliorés.

Des recettes qui sentent bon la Normandie

Yann Morisseau ne se contente pas de nous replonger dans nos souvenirs de cantine, il réconcilie aussi tout le monde avec la cuisine collective. Carbonara à la normande, quiche sans pâte, mousse au chocolat – tout est local, de saison et cuisiné sur place. Ici, pas de surgelés à la chaîne ni de plats sous vide, tout est fait maison et avec amour.

L'autre gros point fort de ses vidéos ? L'authenticité. Pas de mise en scène ultra-léchée façon Top Chef, pas de musique d'ascenseur insupportable : juste un cantinier qui aime son travail, qui partage ses techniques, et qui prouve que même un repas pour 150 peut être fait avec passion. Et puis soyons honnêtes : voir quelqu'un préparer 10 litres de mousse au chocolat en une seule fois, ça a un petit côté hypnotisant.

Un phénomène qui dépasse les réseaux

Le succès de Raknor50 ne tient pas qu'aux algorithmes de TikTok. Son amour du métier, son talent pour raconter des anecdotes croustillantes (du genre "quand tu es le dernier à la cantine et qu'il ne reste plus que de la salade d'endives") et son attachement aux produits locaux font de lui une véritable icône de la cuisine populaire normande. Il prouve aussi qu'on peut faire simple, bon et efficace, sans chichis.

Finalement, on se trompe peut-être sur les repas de notre enfance. Presque de quoi nous donner envie de repasser par la file du self…