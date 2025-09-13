En ce moment Narcotic LIQUIDO
Météo. La Normandie placée en vigilance jaune orages ce samedi, où et quand ce sera le plus intense ?

Société. Samedi 13 septembre 2025, Météo France place toute la Normandie en vigilance jaune pour orages de 13h à 18h. La vigilance s'étend également à l'ensemble du nord de la France, avec des rafales parfois marquées. Entre averses, coups de tonnerre et belles éclaircies, la journée sera instable mais pas uniforme.

Publié le 13/09/2025 à 07h45 - Par Mathilde Rabaud
Météo. La Normandie placée en vigilance jaune orages ce samedi, où et quand ce sera le plus intense ?
Orages violents attendus en Normandie. - Unsplash

Ce samedi 13 septembre, la vigilance orages concerne non seulement la Normandie mais aussi l'ensemble du nord du pays. Météo France appelle à la prudence entre 13h et 18h, période où l'activité orageuse sera la plus probable. Les orages resteront toutefois localisés, sans concerner tous les secteurs au même moment.

Une Normandie sous un ciel changeant

La journée sera marquée par une forte instabilité. Les averses orageuses pourront survenir par endroits, mais elles alterneront avec de belles éclaircies offrant quelques moments de répit. L'ambiance restera contrastée, typique d'une situation météo polarisée entre soleil et nuages menaçants.

Des rafales parfois soutenues

Si les orages s'annoncent localisés, le vent pourra renforcer le ressenti. Des rafales ponctuellement fortes sont attendues, notamment dans les zones exposées du littoral et de l'intérieur des terres. Rien de généralisé, mais de quoi surprendre les promeneurs et automobilistes.

Températures fraîches pour un samedi de septembre

Côté mercure, les valeurs resteront modestes :

  • 16 à 17°C le matin selon les secteurs,
  • 17 à 18°C l'après-midi, au plus haut,
  • 14 à 15°C en soirée, sous un ciel encore chargé.

C'est également en après-midi et matinée que les pluies devraient être les plus fréquentes, avant une accalmie progressive en fin de journée.

