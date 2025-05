People. "Qui veut épouser Danielle ?" une mamie normande star des réseaux sociaux cherche l'amour

C'est la vidéo la plus drôle du moment, déjà dans le top 10 des tendances YouTube France. Publiée hier soir par Studio Danielle, "Qui veut épouser Danielle ?" met en scène une véritable chasse au prétendant, organisée par Arthur pour sa complice de toujours, Danielle, 70 ans, icône normande du Web.

Une émission culte sur YouTube pour une vidéo virale

Sur le modèle de "qui veut épouser mon fils" (mais inversé, plutôt "qui veut épouser ma grand-mère ?") Danielle observe six prétendants prêts à tout pour conquérir son cœur. A chaque élimination, un candidat repart avec une ballerine noire. Le grand gagnant ? Il recevra la précieuse ballerine dorée, symbole de victoire (et de bon goût de Danielle en chaussures).

"Pendant des semaines, j'ai sillonné la France entière. J'ai visité des clubs de scrabble, de pétanque, des Ehpad… pour trouver des hommes capables de rivaliser avec ta beauté, ton charisme, ton humour, ta gentillesse. Et j'ai sélectionné les six meilleurs."

Le décor est posé. C'est léger, c'est touchant, c'est divertissant, avec un franc-parler normand et quelques petites références à la plus belle région de France.

Epreuve 1 : des poèmes à l'aveugle et un clin d'œil au Havre

Les prétendants commencent par lire un poème d'amour sans être vus de Danielle. Une manière de faire parler le cœur avant le physique. Jean-Paul séduit d'emblée avec sa tirade : "Tu seras mon havre de paix."

Un jeu de mots bien senti, que relève aussitôt Arthur : "Y'a eu un petit clin d'œil au Havre, ça a dû te faire plaisir." Nous aussi, on adore les clins d'œil à la Normandie.

D'autres candidats sortent leur plus belle plume, ou presque. Philippe, lui, tente le grand écart romantico-géographique : "Oh Danielle, je rêve de ta Normandie, de découvrir ton nid, d'éteindre tes incendies…" (On espère sincèrement que ce n'était pas une référence à Lubrizol…)

C'est mignon, parfois gênant, et franchement drôle.

Epreuve 2 : un quiz 100% Danielle

Deux bonnes réponses, sinon rien. Les prétendants doivent prouver qu'ils connaissent Danielle mieux que personne. L'enfance, la famille, les passions : rien ne leur est épargné.

"Quel était le métier du père de Danielle ?" Réponse : docker. Bien sûr. Le Havre, toujours.

"Il était vraiment pas mal… j'ai un peu de regrets parce que c'était mon préféré physiquement", confie Danielle après l'élimination de son candidat chouchou.

Mais pas de place pour les sentiments : on avance, ballerine en main.

3 autres épreuves et du grand divertissement

Evidement, on ne va pas vous divulgâcher la suite… Mais on vous laisse sur cette déclaration finale de Danielle : "Si j'avais su, j'aurais pris les six. Un pour chaque jour de la semaine !"

Un succès fulgurant pour une vidéo à mourir de rire

Avec plus de 139 000 vues en quelques heures, "Qui veut épouser Danielle ?" est une réussite totale. Le mélange d'humour, de tendresse, de maladresses assumées et de petites piques bien senties.

Ce jeu de l'amour version normande, c'est une vraie déclaration de tendresse à la vie, aux mamies cash et à la bonne humeur ! Un rappel avec humour que même à 70 ans, que tout reste possible — surtout l'amour.