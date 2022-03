Cats on Trees dévoile un duo avec Calogero : Jimmy

"Jimmy" est une chanson écrite et composée par Nina Goern et Yohan Hennequin que Tendance Ouest avait eu l'honneur de recevoir au mois de janvier sur la scène du Tendance Live à l'Anova d'Alençon.

Un duo harmonieux

Nous connaissions le respect qui existait entre le chanteur et compositeur Calogero et les deux surdoués de Toulouse. Voilà une amitié officiellement et publiquement scellée avec l'enregistrement de ce duo très mélodique. Une réussite ...