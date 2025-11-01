People. Il vient de Louviers, a récolté plus de 3 millions d'euros grâce à Internet, et vos enfants en sont fans : qui est Aminematue ?

Le streamer français Amine Mahmoud, plus connu sous le pseudonyme Aminematue, réunit une nouvelle fois les plus grandes stars du web pour une seconde édition de Stream for Humanity.

Du 14 au 16 novembre 2025, les internautes pourront suivre 48 heures de live sur Twitch, entre défis, humour et solidarité, avant un match de football caritatif au stade Jean-Bouin, à Paris, le dimanche soir.

Cet événement XXL vise à récolter des fonds pour soutenir les populations touchées par la faim dans cinq pays : France, Nigeria, Palestine, Soudan et République démocratique du Congo. Les dons seront reversés à Médecins sans Frontières et au Secours populaire français.

Une première édition record à plus de 3,5 millions d'euros

En janvier dernier, Stream for Humanity avait déjà marqué les esprits. Près de 3,5 millions d'euros avaient été réunis pour venir en aide aux victimes de conflits armés à travers le monde.

Aux côtés d'Amine, des figures incontournables du web comme Squeezie, Inoxtag ou encore Billy avaient participé à ce marathon de solidarité, suivi par des centaines de milliers de spectateurs en ligne.

Cette année, les organisateurs espèrent dépasser ces chiffres et atteindre un nouveau record. Selon les estimations, près de 20 000 personnes pourraient assister à l'événement, sur place ou en direct sur Twitch.

Amine, le Normand devenu star mondiale du streaming

Né le 21 juillet 1994 à Louviers (Eure), Amine Mahmoud est aujourd'hui l'un des streamers les plus influents de France. Avec 3,3 millions d'abonnés sur Twitch et 1,9 million sur YouTube, il a bâti une communauté fidèle grâce à son humour, son authenticité et sa proximité avec le public.

Avant de devenir une figure du streaming, il a fait ses débuts sur Twitter, puis collaboré sur Youtube avec des créateurs comme Maskey ou Le Rire Jaune. Son ascension s'accélère en 2019, lorsqu'il commence à animer des lives sur des jeux comme GTA V RP ou League of Legends, toujours avec ce ton bien à lui : sincère, drôle et engagé.

Un streamer au grand cœur

Ce qui distingue Amine, c'est son engagement social et humanitaire. Au-delà du divertissement, il mobilise sa communauté pour soutenir des causes fortes : la santé, la faim, la solidarité étudiante ou les crises humanitaires.

À travers Stream for Humanity, il prouve qu'internet peut être un moteur de générosité mondiale. Il revendique une réussite collective, fondée sur le partage et la bienveillance. Et s'il garde une certaine humilité, le streamer de Louviers compte bien continuer à faire du bruit, pour la bonne cause.