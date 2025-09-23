En ce moment Dis-moi oui SANTA
Bon plan. Fête des cinémas normands 2025 : où trouver des séances à 5€ et des avant-premières exclusives près de chez vous ?

Loisir. Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre, la Fête des cinémas normands revient pour sa 5e édition. Pendant trois jours, près de 70 salles de cinéma en Normandie proposeront toutes leurs séances au tarif unique de 5€, avec en bonus des avant-premières exclusives.

Publié le 23/09/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
Normandie : les cinémas à 5€ pour la grande fête du 7ᵉ art (liste par département) - Unsplash

La Fête des cinémas normands s'impose désormais comme un rendez-vous culturel incontournable de la rentrée. Organisée par la Région Normandie, Normandie Images et la Chambre syndicale des cinémas normands, cette opération vise à rendre le cinéma plus accessible, tout en valorisant la création régionale.

Un tarif unique et solidaire

Toutes les séances seront proposées à 5€, du 26 au 28 septembre 2025. Une initiative rendue possible grâce au soutien financier de la Région, qui compense une partie de l'effort consenti par les exploitants. Résultat : un coup de pouce au portefeuille pour le public, et un vrai soutien aux salles normandes, fragilisées par la concurrence des plateformes et une fréquentation parfois en baisse.

Six avant-premières à découvrir en Normandie

Au-delà du tarif unique, la fête met à l'honneur plusieurs films soutenus ou tournés en Normandie :

  • Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet (animation).
  • La venue de l'avenir de Cédric Klapisch.
  • Laisse entrer la mer de Claude Duty (documentaire).
  • Selon Joy de Camille Lugan.
  • La condition de Jérôme Bonnell.
  • Gérald le conquérant de Fabrice Eboué.

Certaines projections se feront en présence des équipes, offrant un moment unique d'échanges avec le public.

Où aller au cinéma à 5€ en Normandie ?

Près de 70 salles participent à l'opération, couvrant toute la région. Voici la liste département par département.

Calvados (14)

A Caen, rendez-vous au Pathé des Rives de l'Orne, au Lux ou encore à la salle Pierre Daure. Le Café des Images à Hérouville-Saint-Clair, le cinéma Le Normandie à Cabourg, Le Drakkar à Dives-sur-Mer, Le Rex à Bayeux et plusieurs autres établissements rejoignent la fête.

Manche (50)

Dans la Manche, vous pourrez profiter du tarif à 5€ au Select de Granville, au Cinéma Villedieu à Villedieu-les-Poêles, ou encore au Cinémoviking de Saint-Lô. A Cherbourg, le CGR Odéon participe aussi.

Orne (61)

Le Rialto à L'Aigle, le Planet Ciné à Alençon, ou encore les salles de Flers, Argentan et Bagnoles-de-l'Orne ouvriront leurs portes à prix réduit.

Eure (27)

Dans l'Eure, les spectateurs retrouveront notamment le cinéma de Vernon, celui de Bernay, Gaillon, Pont-Audemer, Evreux ou encore Le Neubourg.

Seine-Maritime (76)

A Rouen, le public pourra choisir entre le Pathé Docks 76, le Kinepolis et L'Omnia République. Le Sirius et le Gaumont Docks Vauban du Havre, ainsi que les cinémas de Dieppe, Fécamp, Yvetot ou encore Eu sont également au programme.

Une fréquentation attendue en hausse

En 2024, près de 70 000 spectateurs avaient participé à l'événement. Cette 5e édition pourrait battre des records, grâce à un catalogue riche et à des avant-premières prestigieuses.

Infos pratiques

  • Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2025.
  • Tarif unique : 5€ la séance.
  • Dans près de 70 cinémas en Normandie (la liste complète).

 

