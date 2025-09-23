En ce moment PARADISE (MON CHEMIN FEAT MALO) NOA MOON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Mobilité. Cherbourg, 4e ville moyenne de France la plus cyclable

Mobilité. La Fédération des usagers de la bicyclette a dévoilé son baromètre des villes cyclables de France, jeudi 18 septembre. Cherbourg a la quatrième meilleure note pour les villes moyennes.

Publié le 23/09/2025 à 14h22 - Par Thibault Lecoq
Mobilité. Cherbourg, 4e ville moyenne de France la plus cyclable
Cherbourg est la quatrième ville moyenne de France la plus cyclable selon le baromètre de la Fédération des usagers de la bicyclette, dévoilé le 18 septembre. - Brigitte Saint-Lô

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Votre ville est-elle facilement cyclable ? La Fédération des usagers de la bicyclette a dévoilé son baromètre 2025, jeudi 18 septembre. Cherbourg a la quatrième meilleure note dans la catégorie des villes moyennes en France, celles entre 20 000 et 100 000 habitants, après une véritable progression. Le dernier baromètre date de 2021.

La méthodologie

Une note est donnée à chaque commune selon six critères : le ressenti global des cyclistes, la sécurité, le confort, les efforts de la Ville, les services et le stationnement. Les notes sont données par les habitants, ceux qui pratiquent le vélo dans les villes, car c'est un baromètre participatif. Il faut 30 contributions pour qu'une ville de moins de 5 000 habitants soit véritablement notée, 50 dès qu'il y en a plus. Les notes sont sur 5 et le résultat final aussi. La note finale est exprimée avec une lettre et va de A+ (plus de 4,6/5 de moyenne) à G (en dessous de 2,3).

A+ : excellent (+de 4,6)

A : très favorable (4,3-4,6)

B : favorable (3,9-4,3)

C : plutôt favorable (3,5-3,9)

D : moyennement favorable (3,1-3,5)

E : plutôt défavorable (2,7-3,1)

F : défavorable (2,3-2,7)

G : très défavorable (moins de 2,3)

Cherbourg est en tête du classement dans la Manche, avec une note globale de 4,11, soit une ville favorable au vélo (B). Elle connaît aussi la plus grosse progression du département, car il y a quatre ans, la ville avait une note D, moyennement favorable aux vélos.

• A lire aussi. Usage du vélo. Caen progresse, mais des axes inquiètent

Dans le reste du département

Dans la Manche seize autres villes sont notées. Huit arrivent cette année, comme Avranches, Carentan ou plusieurs communes autour de Granville. Saint-Vaast-La-Hougue signe une arrivée avec déjà une note C donc une ville plutôt favorable au vélo.

Parmi les progressions, il faut noter celle de Valognes, qui passe d'une ville défavorable à une ville moyennement favorable, Granville de plutôt défavorable à plutôt favorable. Agneaux, Agon-Coutainville et Saint-Lô gagnent une catégorie. La ville préfecture passe de plutôt défavorable à moyennement favorable aux cyclistes.

Coutances et La Hague stagnent, ville plutôt défavorable pour la première et défavorable pour la seconde. Le pire est pour Gouville-sur-Mer qui passe d'une ville défavorable à très défavorable.

Dans le détail

Agneaux : passage de F à E

Agon-Coutainville : passage de D à C

Avranches : arrivée en E

Carentan : arrivée en D

Cérences : arrivée en G

Coutances : E comme en 2021

Donville-les-Bains : arrivée en E

Gouville-sur-Mer : passage de F à G

Granville : passage de E à F

La Hague : F comme en 2021

Regnéville-sur-Mer : arrivée en D

Saint-Lô : passage de E à D

Saint-Pair-sur-Mer : arrivée en D

Saint-Planchers : arrivée en D

Saint-Vaast-la-Hougue : arrivée en C

Valognes : passage de F à D

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Mobilité. Cherbourg, 4e ville moyenne de France la plus cyclable
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple