Mobilité. Cherbourg, 4e ville moyenne de France la plus cyclable

Votre ville est-elle facilement cyclable ? La Fédération des usagers de la bicyclette a dévoilé son baromètre 2025, jeudi 18 septembre. Cherbourg a la quatrième meilleure note dans la catégorie des villes moyennes en France, celles entre 20 000 et 100 000 habitants, après une véritable progression. Le dernier baromètre date de 2021.

La méthodologie Une note est donnée à chaque commune selon six critères : le ressenti global des cyclistes, la sécurité, le confort, les efforts de la Ville, les services et le stationnement. Les notes sont données par les habitants, ceux qui pratiquent le vélo dans les villes, car c'est un baromètre participatif. Il faut 30 contributions pour qu'une ville de moins de 5 000 habitants soit véritablement notée, 50 dès qu'il y en a plus. Les notes sont sur 5 et le résultat final aussi. La note finale est exprimée avec une lettre et va de A+ (plus de 4,6/5 de moyenne) à G (en dessous de 2,3). A+ : excellent (+de 4,6) A : très favorable (4,3-4,6) B : favorable (3,9-4,3) C : plutôt favorable (3,5-3,9) D : moyennement favorable (3,1-3,5) E : plutôt défavorable (2,7-3,1) F : défavorable (2,3-2,7) G : très défavorable (moins de 2,3)

Cherbourg est en tête du classement dans la Manche, avec une note globale de 4,11, soit une ville favorable au vélo (B). Elle connaît aussi la plus grosse progression du département, car il y a quatre ans, la ville avait une note D, moyennement favorable aux vélos.

Dans le reste du département

Dans la Manche seize autres villes sont notées. Huit arrivent cette année, comme Avranches, Carentan ou plusieurs communes autour de Granville. Saint-Vaast-La-Hougue signe une arrivée avec déjà une note C donc une ville plutôt favorable au vélo.

Parmi les progressions, il faut noter celle de Valognes, qui passe d'une ville défavorable à une ville moyennement favorable, Granville de plutôt défavorable à plutôt favorable. Agneaux, Agon-Coutainville et Saint-Lô gagnent une catégorie. La ville préfecture passe de plutôt défavorable à moyennement favorable aux cyclistes.

Coutances et La Hague stagnent, ville plutôt défavorable pour la première et défavorable pour la seconde. Le pire est pour Gouville-sur-Mer qui passe d'une ville défavorable à très défavorable.

Dans le détail

Agneaux : passage de F à E

Agon-Coutainville : passage de D à C

Avranches : arrivée en E

Carentan : arrivée en D

Cérences : arrivée en G

Coutances : E comme en 2021

Donville-les-Bains : arrivée en E

Gouville-sur-Mer : passage de F à G

Granville : passage de E à F

La Hague : F comme en 2021

Regnéville-sur-Mer : arrivée en D

Saint-Lô : passage de E à D

Saint-Pair-sur-Mer : arrivée en D

Saint-Planchers : arrivée en D

Saint-Vaast-la-Hougue : arrivée en C

Valognes : passage de F à D