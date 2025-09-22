Usage du vélo. Caen progresse, mais des axes inquiètent

Dans le Calvados, l'évolution est globale, mais aucune commune n'avance au même rythme. C'est l'enseignement du baromètre vélo 2025, rendu par la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette. Dans le département, 4 483 personnes ont donné leur avis concernant l'usage du vélo dans leurs communes. Au total, 44 municipalités ont eu assez de réponses pour obtenir un classement, grâce à une hausse de la participation de 32%.

La ville de Caen effectue un bond au classement, et entre dans le top 10 des villes de plus de 100 000 habitants les plus "cyclables", occupant la 9e place derrière Bordeaux ou Nantes. Parmi les points forts, les services. "On note un engouement pour les vélos en libre-service", remarque Eric Poiret, secrétaire adjoint de Dérailleurs Calvados. La sécurité lors des trajets reste, comme partout, le point négatif. Si les aménagements récents comme ceux de la rue d'Auge plaisent, les cyclistes mettent en exergue des difficultés au niveau des rues autour du château, sur des axes comme la rue Saint-Jean, l'avenue du Six Juin, le quai Vendeuvre ou encore les rues de Bayeux ou Caponière. Les trois communes les plus plébiscitées dans le Calvados sont Feuguerolles-Bully, Saint-Aubin-sur-Mer, et Ouistreham, qui enregistre une forte progression, plutôt marquée par un usage touristique du vélo. En revanche, Moult-Chicheboville hérite de la pire note départementale.