En ce moment Particule MIKI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Usage du vélo. Caen progresse, mais des axes inquiètent

Sport. Le baromètre vélo 2025 permet de tirer des enseignements quant à l'usage du vélo dans plusieurs villes du Calvados. Caen est bien classée, mais les voyants ne sont pas tous au vert pour autant.

Publié le 22/09/2025 à 10h45
Usage du vélo. Caen progresse, mais des axes inquiètent
Des pistes cyclables fleurissent en ville, notamment à Caen, mais pas assez.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans le Calvados, l'évolution est globale, mais aucune commune n'avance au même rythme. C'est l'enseignement du baromètre vélo 2025, rendu par la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette. Dans le département, 4 483 personnes ont donné leur avis concernant l'usage du vélo dans leurs communes. Au total, 44 municipalités ont eu assez de réponses pour obtenir un classement, grâce à une hausse de la participation de 32%.

La ville de Caen effectue un bond au classement, et entre dans le top 10 des villes de plus de 100 000 habitants les plus "cyclables", occupant la 9e place derrière Bordeaux ou Nantes. Parmi les points forts, les services. "On note un engouement pour les vélos en libre-service", remarque Eric Poiret, secrétaire adjoint de Dérailleurs Calvados. La sécurité lors des trajets reste, comme partout, le point négatif. Si les aménagements récents comme ceux de la rue d'Auge plaisent, les cyclistes mettent en exergue des difficultés au niveau des rues autour du château, sur des axes comme la rue Saint-Jean, l'avenue du Six Juin, le quai Vendeuvre ou encore les rues de Bayeux ou Caponière. Les trois communes les plus plébiscitées dans le Calvados sont Feuguerolles-Bully, Saint-Aubin-sur-Mer, et Ouistreham, qui enregistre une forte progression, plutôt marquée par un usage touristique du vélo. En revanche, Moult-Chicheboville hérite de la pire note départementale.

Eric Poiret

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Usage du vélo. Caen progresse, mais des axes inquiètent
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple