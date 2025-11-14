En ce moment Dis-moi oui SANTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

L'invité du mercredi à Rouen. "Le principal frein à la pratique du vélo, c'est la sécurité", selon l'association Sabine

Mobilité. L'association Sabine, qui promeut la pratique du vélo dans l'agglomération de Rouen, lance une campagne de communication pour appeler les conducteurs à la plus grande vigilance face aux adeptes des déplacements doux, comme les piétons ou les cyclistes.

Publié le 14/11/2025 à 08h42 - Par Pierre Durand-Gratian
L'invité du mercredi à Rouen. "Le principal frein à la pratique du vélo, c'est la sécurité", selon l'association Sabine
Pierre Héroux est l'un des responsables légaux de l'association Sabine à Rouen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'association Sabine, qui promeut la pratique du vélo à Rouen, lance une campagne à destination des automobilistes. Pierre Héroux est en l'un des représentants. 

Qu'est-ce qui empêche encore
la pratique du vélo ?

"Le récent baromètre vélo 2025 énonce que le principal frein à la pratique du vélo, c'est la sécurité effective et le sentiment d'insécurité. Il y a des efforts qui sont faits. Nous sommes consultés par les gestionnaires de voirie pour construire les cahiers des charges des infrastructures cyclables. L'enjeu n'est pas de faire des infrastructures pour ceux qui pratiquent, mais d'en faire pour accueillir ceux qui ont envie de faire du vélo mais qui jugent que les conditions actuelles ne sont pas satisfaisantes."

Quel est l'objectif de la campagne
que vous lancez ?

"On voit qu'il y a beaucoup de campagnes, notamment quand la visibilité descend, qui demandent aux cyclistes et aux piétons d'être vigilants... Mais on voudrait aussi s'adresser aux conducteurs. Ce sont eux qui conduisent des véhicules qui ont une certaine masse et une certaine vitesse. Et donc, on en appelle à leur responsabilité pour qu'ils prennent en compte les usagers vulnérables de la voirie."

Quels sont les bienfaits de la pratique
du vélo au quotidien ?

"Il y a un aspect santé, pour soi, car la pratique d'une activité physique régulière va réduire les risques cardiovasculaires et avoir un impact pour la santé psychique. Et puis il y a un intérêt de santé publique, car ce sont des économies en frais de santé. Davantage de vélos, c'est aussi moins d'emprise sur l'espace public, moins de voitures sur la route et donc de la congestion en moins."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
L'invité du mercredi à Rouen. "Le principal frein à la pratique du vélo, c'est la sécurité", selon l'association Sabine
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple