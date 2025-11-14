L'invité du mercredi à Rouen. "Le principal frein à la pratique du vélo, c'est la sécurité", selon l'association Sabine

L'association Sabine, qui promeut la pratique du vélo à Rouen, lance une campagne à destination des automobilistes. Pierre Héroux est en l'un des représentants.

Qu'est-ce qui empêche encore

la pratique du vélo ?

"Le récent baromètre vélo 2025 énonce que le principal frein à la pratique du vélo, c'est la sécurité effective et le sentiment d'insécurité. Il y a des efforts qui sont faits. Nous sommes consultés par les gestionnaires de voirie pour construire les cahiers des charges des infrastructures cyclables. L'enjeu n'est pas de faire des infrastructures pour ceux qui pratiquent, mais d'en faire pour accueillir ceux qui ont envie de faire du vélo mais qui jugent que les conditions actuelles ne sont pas satisfaisantes."

Quel est l'objectif de la campagne

que vous lancez ?

"On voit qu'il y a beaucoup de campagnes, notamment quand la visibilité descend, qui demandent aux cyclistes et aux piétons d'être vigilants... Mais on voudrait aussi s'adresser aux conducteurs. Ce sont eux qui conduisent des véhicules qui ont une certaine masse et une certaine vitesse. Et donc, on en appelle à leur responsabilité pour qu'ils prennent en compte les usagers vulnérables de la voirie."

Quels sont les bienfaits de la pratique

du vélo au quotidien ?

"Il y a un aspect santé, pour soi, car la pratique d'une activité physique régulière va réduire les risques cardiovasculaires et avoir un impact pour la santé psychique. Et puis il y a un intérêt de santé publique, car ce sont des économies en frais de santé. Davantage de vélos, c'est aussi moins d'emprise sur l'espace public, moins de voitures sur la route et donc de la congestion en moins."