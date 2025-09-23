En ce moment Porcelain MOBY
Caen. La nouvelle directrice du musée des Beaux-Arts arrive de Nantes

Culture. La Ville de Caen annonce ce mardi 23 septembre que Claire Lebossé, en poste à Nantes, prendra prochainement les fonctions de directrice du musée des Beaux-Arts de Caen, au sein de l'enceinte du château.

Publié le 23/09/2025 à 17h58 - Par Lilian Fermin
Caen. La nouvelle directrice du musée des Beaux-Arts arrive de Nantes
Claire Lebossé est la nouvelle directrice du musée des Beaux-Arts à Caen. - Cécile Clos

Emmanuelle Delapierre est partie de Caen afin de diriger le Musée d'arts de Nantes en juin dernier. Sa remplaçante à la tête du musée des Beaux-Arts de Caen effectue le chemin inverse. Claire Lebossé, conservatrice au Musée d'arts de Nantes depuis 2011, et actuellement responsable des collections d'art moderne, occupera le poste à compter du 3 novembre. Elle deviendra par la même occasion directrice adjointe du château de Caen.

"Elle a contribué de façon déterminante à la transformation du Musée d'arts de Nantes pour sa réouverture, de la muséographie à la médiation, et mené de nombreux projets transversaux en matière d'expositions, de démarche prospective et de numérique", communique la municipalité caennaise. Durant ses années nantaises, Claire Lebossé a permis aux collections de s'enrichir d'acquisitions autour du surréalisme et de l'abstraction.

