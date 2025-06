[En images] Caen. Des Gaulois aux Allemands : les secrets enfouis du château révélés

Il charme les locaux comme les touristes, mais il ne faut pas oublier que le château de Caen sort d'une importante période de travaux. Bénédicte Guillot, responsable de recherches archéologiques à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), et ses équipes ont mené d'avril 2023 à mars 2025 des fouilles. Elles ont permis d'en apprendre énormément sur les lieux.

Notre vision du château de Caen est faussée par les nombreux aménagements entrepris au fil des années. Il possédait plus de relief et abritait de nombreux autres bâtiments à l'époque médiévale.

Gaulois, bunker et prison

Première surprise : des Gaulois vivaient dans ce qui n'était pas encore l'enceinte du château. "On a bien vérifié avant de l'annoncer", sourit Bénédicte Guillot. Des graines retrouvées dans les fosses seront étudiées, afin de savoir le type d'agriculture pratiquée.

Ces fosses datent de 150 à 50 ans avant Jésus Christ. C'est la première fois que de telles fosses, présentes en nombre dans la plaine de Caen, sont repérées sur la future ville. L'histoire du site est donc bien plus que millénaire. - Frédéric Pasquier, Inrap

Puis Guillaume le Conquérant en a fait un château. Une enceinte, un fossé, une prison, un entrepôt, une cour palatiale… Ces fouilles ont permis d'identifier de nombreuses choses sous nos pieds.

Une prison de plus de 200m2 se dressait près de l'actuel monument aux morts. Des graffitis ont été mis au jour, avec des lys, des croix ou encore un dessin d'une scène de dispute entre un homme et un évêque. - Bénédicte Guillot, Inrap

Autre découverte exceptionnelle : les Allemands avaient érigé un bunker au sein de l'une des tours. Celui-ci est inaccessible, les accès ayant été condamnés très vite après la Libération. Mais puisqu'aucun écrit n'existe sur ce sujet, il s'agit donc d'une découverte.

Les 13, 14 et 15 juin, les Journées européennes de l'archéologie seront célébrées au château. Le Musée de Normandie sera exceptionnellement gratuit, avec son exposition "Par tous les dieux". Plusieurs ateliers, jeux, conférences ou visites guidées seront proposés. Le 15 juin, les archéologues seront présents pour expliquer plus en détail leurs récentes découvertes, et présenter les vestiges. Programme complet à retrouver ici.

Le 15 juin, devant l'église Saint-Georges, des archéologues vous feront découvrir leurs fouilles via une déambulation. Ils vous proposeront également un jeu-enquête à faire en famille pour découvrir les vestiges dégagés.