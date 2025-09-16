Documentaire. Un film sur les travaux du château de Caen projeté gratuitement

Pendant deux ans, les équipes de Kino Caen ont suivi le chantier hors norme du château de Caen. Si chacun a en tête les images de son inauguration en mars, celui-ci a été le théâtre d'une grande transformation. Désormais, Chroniques du château en chantier, d'une durée de 49 minutes, permet de retracer le fil de changement, au gré de moments "insolites ou privilégiés".

Le film sera projeté mercredi 17 septembre à 18h dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts, qui se trouve évidemment au sein du château. Lors des Journées européennes du patrimoine, le dimanche 21, deux séances sont proposées à 15h et 18h30, en présence de l'équipe du film. C'est à chaque fois gratuit.