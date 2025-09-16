En ce moment Houdini DUA LIPA
Documentaire. Un film sur les travaux du château de Caen projeté gratuitement

Patrimoine. Les mercredi 17 et dimanche 21 septembre, un documentaire dédié à la rénovation du château de Caen sera diffusé dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts. C'est grauit.

Publié le 16/09/2025 à 15h00 - Par Lilian Fermin
Un extrait du documentaire réalisé à propos du château de Caen.

Pendant deux ans, les équipes de Kino Caen ont suivi le chantier hors norme du château de Caen. Si chacun a en tête les images de son inauguration en mars, celui-ci a été le théâtre d'une grande transformation. Désormais, Chroniques du château en chantier, d'une durée de 49 minutes, permet de retracer le fil de changement, au gré de moments "insolites ou privilégiés"

Le film sera projeté mercredi 17 septembre à 18h dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts, qui se trouve évidemment au sein du château. Lors des Journées européennes du patrimoine, le dimanche 21, deux séances sont proposées à 15h et 18h30, en présence de l'équipe du film. C'est à chaque fois gratuit. 

