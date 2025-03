Emission spéciale. Millénaire de Caen : Tendance Ouest en direct du château pour le coup d'envoi des festivités !

1025-2025 : jeudi 20 mars, Caen va donner le coup d'envoi de son Millénaire. Jusqu'au 21 décembre, les animations vont se multiplier pour fêter dignement ces 1 000 ans.

Tendance Ouest ne pouvait pas manquer ce grand événement. Pour participer à la fête, votre radio préférée propose une émission spéciale, jeudi de 12h à 13h, en direct du château de Caen, qui rouvre ses portes après deux ans de travaux.

Avec les grands acteurs du Millénaire

A quelques heures du lancement des festivités, nous irons à la rencontre des acteurs qui contribuent à faire de cette année 2025 un cru exceptionnel : élus, artistes, reconstitutrices... Ils se succèderont au micro de Lilian Fermin pour vous faire vivre les grands débuts du Millénaire.

Des débuts en fanfare

Ensuite, place à la fête. Des fanfares qui emmèneront les Caennais jusqu'au château dès 18h30 à la fresque animée géante projetée sur les remparts de l'édifice en passant par les cloches de Caen la Mer qui sonneront toutes à la même heure, le programme s'annonce riche.

Retrouvez-nous dès 12h dans l'enceinte du château pour vivre avec nous l'excitation de ces grands débuts du Millénaire !

Mais aussi...

Pour ce Millénaire, Tendance Ouest vous a concocté une surprise : un podcast conçu pour l'occasion ! Dans "Les Voix de la Ville", nous donnons chaque semaine la parole à un Caennais, illustre ou inconnu, qui nous raconte sa ville et clame son amour pour elle. Et on commence avec le maire de Caen, Aristide Olivier.